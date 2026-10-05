BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence Médicis à Mérignac (33)

5.0 (22)
Maison de retraite / EHPAD à Mérignac (33)
172 Avenue du Truc, 33700 Mérignac

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Grand jardin verdoyant et cadre sécurisé PASA de 14 places pour troubles cognitifs

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Médicis

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

Quelle est la capacité d'accueil de la Résidence Médicis ?
L'établissement dispose de 100 lits répartis en 74 chambres simples et 13 chambres doubles pour couples. Il accueille les résidents en séjour permanent ou en court séjour temporaire. Toutes les chambres sont meublées et équipées d'une salle de bain privative.
Mon parent pourra-t-il bénéficier d'aides financières ?
Oui, la Résidence Médicis est habilitée APA pour l'allocation personnalisée d'autonomie, ASH pour l'aide sociale à l'hébergement, et APL/ALS pour l'aide au logement. Ces dispositifs permettent d'alléger significativement le reste à charge selon la situation du résident.
L'établissement accueille-t-il des personnes avec des troubles cognitifs ?
Oui, un PASA de 14 places accueille en journée les résidents présentant des troubles modérés du comportement. Ce pôle propose des activités adaptées visant à maintenir et stimuler les capacités cognitives dans un environnement sécurisé et bienveillant.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Residence Les Jardins De Cauderan - Maison de retraite / EHPAD à Bordeaux
Places disponibles

Residence Les Jardins De Cauderan

4.8 (19)

Bordeaux (33000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 810 € par mois
Maison De Retraite Le Clos D'Alienor - Maison de retraite / EHPAD à Le Bouscat
Places disponibles

Maison De Retraite Le Clos D'Alienor

5.0 (7)

Le Bouscat (33110)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 570 € par mois
Résidence La Cheneraie - Maison de retraite / EHPAD à Bordeaux
Places disponibles

Résidence La Cheneraie

5.0 (23)

Bordeaux (33000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 492.6 € par mois
Résidence La Villa Des Pins - Maison de retraite / EHPAD à Andernos-les-Bains
Places disponibles

Résidence La Villa Des Pins

4.6 (14)

Andernos-les-Bains (33510)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 324.3 € par mois
Maison De Retraite L'Oasis - Maison de retraite / EHPAD à Le Teich
Places disponibles

Maison De Retraite L'Oasis

5.0 (11)

Le Teich (33470)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 356.1 € par mois
Le Verger D'Anna - Maison de retraite / EHPAD à Sainte-Terre
Places disponibles

Le Verger D'Anna

4.9 (14)

Sainte-Terre (33350)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 523.3 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Mérignac