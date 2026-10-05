Résidence Médicis à Mérignac (33)
5.0 (22)
Maison de retraite / EHPAD à Mérignac (33)
172 Avenue du Truc, 33700 Mérignac
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Grand jardin verdoyant et cadre sécurisé PASA de 14 places pour troubles cognitifs
À propos de l'établissement
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Résidence Médicis
Questions fréquentes
Quelle est la capacité d'accueil de la Résidence Médicis ?
L'établissement dispose de 100 lits répartis en 74 chambres simples et 13 chambres doubles pour couples. Il accueille les résidents en séjour permanent ou en court séjour temporaire. Toutes les chambres sont meublées et équipées d'une salle de bain privative.
Mon parent pourra-t-il bénéficier d'aides financières ?
Oui, la Résidence Médicis est habilitée APA pour l'allocation personnalisée d'autonomie, ASH pour l'aide sociale à l'hébergement, et APL/ALS pour l'aide au logement. Ces dispositifs permettent d'alléger significativement le reste à charge selon la situation du résident.
L'établissement accueille-t-il des personnes avec des troubles cognitifs ?
Oui, un PASA de 14 places accueille en journée les résidents présentant des troubles modérés du comportement. Ce pôle propose des activités adaptées visant à maintenir et stimuler les capacités cognitives dans un environnement sécurisé et bienveillant.
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