L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, Le Mont des Landes dispose d'une Unité de Vie protégée spécifiquement dédiée à l'accompagnement des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Cette unité propose un environnement sécurisé et adapté, avec un suivi personnalisé au quotidien.

Quelles aides financières sont acceptées par la résidence ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi que l'APL et l'ALS (Aide au logement). Les familles peuvent ainsi solliciter ces dispositifs auprès du Conseil départemental de la Gironde ou de la CAF selon leur situation.