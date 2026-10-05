Le Mont des Landes à Saint-Savin (33)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Savin (33)
8 avenue Maurice Lacoste, 33920 Saint-Savin
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL pour aides financières Unité de Vie Alzheimer protégée dédiée Grand jardin ombragé et cadre villageois apaisant
À propos de l'établissement
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Le Mont des Landes
Questions fréquentes
L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, Le Mont des Landes dispose d'une Unité de Vie protégée spécifiquement dédiée à l'accompagnement des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Cette unité propose un environnement sécurisé et adapté, avec un suivi personnalisé au quotidien.
Quelles aides financières sont acceptées par la résidence ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi que l'APL et l'ALS (Aide au logement). Les familles peuvent ainsi solliciter ces dispositifs auprès du Conseil départemental de la Gironde ou de la CAF selon leur situation.
Un accueil temporaire est-il possible pour un court séjour ?
Oui, la résidence propose un accueil temporaire, utile pour un séjour de répit, une convalescence après hospitalisation ou le soulagement d'un aidant familial. Il est conseillé de contacter directement l'établissement au 05 57 94 05 05 pour connaître les disponibilités.
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