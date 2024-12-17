Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Carbon-Blanc
Une résidence pour seniors qui ressemble à un Hôtel. Je n’avais pas vu un Ephad de cette qualité avec autant d’animations, de personnel, des auxiliaires de vie, aide soignants, infirmières. On doit vraiment se sentir en sécurité. De très bon goût et d’une grande propreté. C’est rassurant de savoir qu’il existe de tels établissements. ✌️✌️✌️
Par Maite L. • Les Jardins D'Ombeline , Carbon-Blanc
J'ai passé le 25 décembre avec ma mere et mes 2 enfants à l'EHPAD. Le repas était TOP et tout le personnel de l'établissement a participé à la fête avec enthousiasme et bienveillance. Merci encore pour l'accueil tout ce que vous avez fait pour nous! M Bucci
Par Federico B. • Les Jardins D'Ombeline , Carbon-Blanc
Nous voulions, à travers ce témoignage remercier toute l'équipe des Jardins d'ombeline pour avoir pris soin, pendant 2 ans de notre parente, du début jusqu'en fin de vie, fin de vie paisible et humaine. Nous avons été soutenus par les équipes de ľUSA puis par celle des "grands dépendants" et écoutés dans nos requêtes comme dans nos difficultés/questionnemens, par tous les professionnels de l'établissement: Directrice, secrétaire, psychologue, médecin coordinateur , service infimier, aides soignants, kines, sans pouvoir citer tout le monde ...Cette équipe oeuvre, au quotidien, avec bienveillance, au bien-être des personnes vulnérables en s'appuyant sur un beau travail d'équipe. Un TRES GRAND MERCI à TOUS pour avoir participé ainsi à alléger notre désarroi.
Par Anne-marie F. • Les Jardins D'Ombeline , Carbon-Blanc
Je recommande vraiment!Directrice au top ,très humaine,très à l ecoute.Tout le personnel de l établissement est vraiment très dévoué .Les résidents sont vraiment en sécurités, soignés, suivis.Il y a beaucoup d animations. L etablissement est très propre et agréable avec une décoration soignée ..quand on est amené à laisser un parent dans cet établissement, vous savez que vous pouvez partir l esprit tranquille ,qu il est en sécurité et qu il sera traité avec beaucoup de respect. Merci encore pour votre aide ,et tout ce que vous avez fait pour nous! Mme Sandra Clem
Par San C. • Les Jardins D'Ombeline , Carbon-Blanc
Ma mère réside dans cet établissement depuis 2 ans, dans l unité qui accompagne les personnes Alzheimer (USA) et dans l unité de grande dépendance depuis peu. Nous sommes très satisfait de l accompagnement. On ressent beaucoup d'humanité et de professionnalisme chez le personnel soignant. La communication est fluide et honnête. On se sent en confiance On sent en confiance
Par Anne S. • Les Jardins D'Ombeline , Carbon-Blanc