Je recommande vraiment!Directrice au top ,très humaine,très à l ecoute.Tout le personnel de l établissement est vraiment très dévoué .Les résidents sont vraiment en sécurités, soignés, suivis.Il y a beaucoup d animations. L etablissement est très propre et agréable avec une décoration soignée ..quand on est amené à laisser un parent dans cet établissement, vous savez que vous pouvez partir l esprit tranquille ,qu il est en sécurité et qu il sera traité avec beaucoup de respect. Merci encore pour votre aide ,et tout ce que vous avez fait pour nous! Mme Sandra Clem

Par San C. • Les Jardins D'Ombeline , Carbon-Blanc