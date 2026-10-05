Résidence du Clos Lafitte à Fargues-Saint-Hilaire (33)
5.0 (37)
Maison de retraite / EHPAD à Fargues-Saint-Hilaire (33)
20 route de Maison Rouge, 33370 Fargues-Saint-Hilaire
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer protégée et PASA intégré Cadre verdoyant proche de Bordeaux Triple habilitation APA, ASH et APL
À propos de l'établissement
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Résidence du Clos Lafitte
Questions fréquentes
La résidence dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ?
Oui, la Résidence du Clos Lafitte dispose d'une unité protégée de 14 lits dédiée à l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un PASA de 14 places accueille également à la journée les résidents présentant des troubles modérés du comportement.
Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ?
La résidence est habilitée à recevoir trois aides principales : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Cette triple habilitation permet d'alléger significativement le reste à charge des familles selon leur situation.
L'établissement propose-t-il un accueil temporaire ?
Oui, la Résidence du Clos Lafitte propose un accueil temporaire en complément de l'hébergement permanent. Cette formule répond aux besoins ponctuels des familles, par exemple lors d'une sortie d'hospitalisation ou pendant l'absence d'un aidant familial.
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