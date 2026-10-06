Maison De Retraite L'Oasis à Le Teich (33)
5.0 (11)
Maison de retraite / EHPAD à Le Teich (33)
5 Rue du Pont Neuf, 33470 Le Teich
Les points forts de l'établissement
Cadre privilégié près du Bassin d'Arcachon Équipe médicale interne avec présence de nuit Habilitée APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Maison De Retraite L'Oasis
Questions fréquentes
Quelle est la capacité d'accueil de la résidence L'Oasis ?
La Maison de retraite L'Oasis dispose de 45 lits. L'établissement accueille des personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes, en courts et longs séjours. Une unité de vie spécifique est dédiée à l'accompagnement des résidents les plus fragiles.
Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ?
L'équipe interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants et une psychologue. Une équipe de nuit interne assure une présence continue. Un kinésithérapeute, un ergothérapeute et une infirmière de nuit interviennent en externe pour compléter la prise en charge.
Quelles aides financières sont acceptées à L'Oasis ?
L'établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), de l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et de l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent ainsi solliciter ces dispositifs pour réduire le reste à charge mensuel.
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