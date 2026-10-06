Quelle est la capacité d'accueil de la résidence L'Oasis ? La Maison de retraite L'Oasis dispose de 45 lits. L'établissement accueille des personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes, en courts et longs séjours. Une unité de vie spécifique est dédiée à l'accompagnement des résidents les plus fragiles.

Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ? L'équipe interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants et une psychologue. Une équipe de nuit interne assure une présence continue. Un kinésithérapeute, un ergothérapeute et une infirmière de nuit interviennent en externe pour compléter la prise en charge.