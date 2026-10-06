Le Verger D'Anna à Sainte-Terre (33)
4.9 (14)
Maison de retraite / EHPAD à Sainte-Terre (33)
8 Lieu-dit Le Grand Jeannot , 33350 Sainte-Terre
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Médecin coordonnateur et infirmière cadre internes Équipe de nuit interne et psychologue sur place
À propos de l'établissement
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Le Verger D'Anna
Questions fréquentes
Le Verger d'Anna est-il habilité à l'aide sociale ?
Oui, la résidence est habilitée à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement), à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge des familles selon leur situation.
Une présence médicale est-elle assurée la nuit ?
L'établissement dispose d'une équipe de nuit interne ainsi que d'aides-soignants. Une infirmière de nuit intervient en relais externe, garantissant une surveillance et une prise en charge continues des résidents.
Mon proche peut-il bénéficier d'un suivi psychologique ?
Oui, un psychologue interne fait partie de l'équipe. Il accompagne les résidents et leurs familles, notamment lors de l'adaptation à l'entrée en établissement et tout au long du séjour.
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Le Verger D'Anna
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