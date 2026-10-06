BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Le Verger D'Anna à Sainte-Terre (33)

4.9 (14)
Maison de retraite / EHPAD à Sainte-Terre (33)
8 Lieu-dit Le Grand Jeannot , 33350 Sainte-Terre

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Médecin coordonnateur et infirmière cadre internes Équipe de nuit interne et psychologue sur place

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Le Verger D'Anna

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

Le Verger d'Anna est-il habilité à l'aide sociale ?
Oui, la résidence est habilitée à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement), à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge des familles selon leur situation.
Une présence médicale est-elle assurée la nuit ?
L'établissement dispose d'une équipe de nuit interne ainsi que d'aides-soignants. Une infirmière de nuit intervient en relais externe, garantissant une surveillance et une prise en charge continues des résidents.
Mon proche peut-il bénéficier d'un suivi psychologique ?
Oui, un psychologue interne fait partie de l'équipe. Il accompagne les résidents et leurs familles, notamment lors de l'adaptation à l'entrée en établissement et tout au long du séjour.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Residence Les Jardins De Cauderan - Maison de retraite / EHPAD à Bordeaux
Places disponibles

Residence Les Jardins De Cauderan

4.8 (19)

Bordeaux (33000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 810 € par mois
Maison De Retraite Le Clos D'Alienor - Maison de retraite / EHPAD à Le Bouscat
Places disponibles

Maison De Retraite Le Clos D'Alienor

5.0 (7)

Le Bouscat (33110)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 570 € par mois
Résidence La Cheneraie - Maison de retraite / EHPAD à Bordeaux
Places disponibles

Résidence La Cheneraie

5.0 (23)

Bordeaux (33000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 492.6 € par mois
Résidence La Villa Des Pins - Maison de retraite / EHPAD à Andernos-les-Bains
Places disponibles

Résidence La Villa Des Pins

4.6 (14)

Andernos-les-Bains (33510)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 324.3 € par mois
Maison De Retraite L'Oasis - Maison de retraite / EHPAD à Le Teich
Places disponibles

Maison De Retraite L'Oasis

5.0 (11)

Le Teich (33470)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 356.1 € par mois
Le Parc des Oliviers - Maison de retraite / EHPAD à Parempuyre
Places disponibles

Le Parc des Oliviers

4.9 (24)

Parempuyre (33290)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 390 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Sainte-Terre