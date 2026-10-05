Résidence Le Relais Des Sens à Talence (33)
5.0 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Talence (33)
5 Rue Georges Pompidou , 33400 Talence
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 14 places Triple habilitation APA, ASH et APL Équipe médicale coordonnée interne
À propos de l'établissement
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Résidence Le Relais Des Sens
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'une unité de soins adaptés de 14 places dédiée à l'accueil des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Un psychologue interne accompagne les résidents et leurs familles.
Quelles aides financières sont acceptées ?
La résidence est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL/ALS. Ces trois dispositifs peuvent être cumulés selon la situation du résident pour réduire significativement le reste à charge mensuel.
Comment se déroule la surveillance médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente en continu au sein de l'établissement. Elle est épaulée par une infirmière de nuit mutualisée entre plusieurs structures, garantissant une réponse rapide en cas de besoin.
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