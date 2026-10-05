Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence La Cheneraie ? L'établissement est habilité à recevoir l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) et l'Aide au logement (APL / ALS). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge pour les familles. Il est conseillé de se rapprocher de la résidence pour constituer un dossier.

Y a-t-il une surveillance médicale la nuit ? Oui, une équipe de nuit interne assure une présence continue 24h/24 pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. Une infirmière de nuit externe peut également intervenir si nécessaire. Le suivi médical est coordonné par un médecin coordonnateur présent en interne.