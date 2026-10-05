Résidence La Cheneraie à Bordeaux (33)
5.0 (23)
Maison de retraite / EHPAD à Bordeaux (33)
78 Rue de Lacanau, 33000 Bordeaux
Les points forts de l'établissement
Équipe de nuit et médecin coordonnateur en interne Habilité APA, ASH et APL / ALS Psychologue et ergothérapeute présents en interne
À propos de l'établissement
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Résidence La Cheneraie
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence La Cheneraie ?
L'établissement est habilité à recevoir l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) et l'Aide au logement (APL / ALS). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge pour les familles. Il est conseillé de se rapprocher de la résidence pour constituer un dossier.
Y a-t-il une surveillance médicale la nuit ?
Oui, une équipe de nuit interne assure une présence continue 24h/24 pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. Une infirmière de nuit externe peut également intervenir si nécessaire. Le suivi médical est coordonné par un médecin coordonnateur présent en interne.
Quels professionnels paramédicaux interviennent dans l'établissement ?
La résidence dispose en interne d'aides-soignants, d'un psychologue et d'un ergothérapeute, ainsi que d'une infirmière cadre. Un kinésithérapeute intervient en externe pour la rééducation. Cette équipe pluridisciplinaire assure un accompagnement global et personnalisé des résidents.
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