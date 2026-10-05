Maisons de retraite et EHPAD à Bordeaux

Bordeaux compte 22 maisons de retraite et EHPAD répartis sur l'ensemble de la commune et ses quartiers, pour une capacité totale de 574 logements. Capitale girondine et chef-lieu de la Nouvelle-Aquitaine, la ville propose aux personnes âgées un cadre de vie reconnu pour son patrimoine, son climat doux et son maillage médical solide grâce au CHU Pellegrin et aux nombreuses cliniques privées. Trouver un établissement adapté à Bordeaux suppose toutefois de comparer plusieurs critères : situation géographique, tarifs, statut juridique et niveau de médicalisation. Les familles bordelaises disposent d'une offre diversifiée mêlant structures publiques, associatives et privées commerciales, avec des places allant du long séjour permanent à l'accueil temporaire ponctuel.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD à Bordeaux

Les maisons de retraite bordelaises se répartissent entre les quartiers historiques du centre-ville (Saint-Pierre, Chartrons, Hôtel de Ville), les zones résidentielles périphériques (Caudéran, Saint-Augustin, Nansouty) et les secteurs proches des berges de la Garonne comme la Bastide. Cette répartition aide les résidents à rester proches de leur quartier d'origine, un facteur déterminant pour préserver les repères et faciliter les visites familiales. Les quartiers sud comme Bègles ou Talence concentrent plusieurs résidences récentes, tandis que les structures du centre historique occupent souvent des bâtiments rénovés avec jardins clos.

Sur les 22 structures recensées, on dénombre 16 établissements publics ou rattachés au secteur public, gérés par le CCAS de Bordeaux ou par l'hôpital, 13 structures privées non lucratives portées par des associations ou fondations comme la Croix-Rouge, et 9 résidences privées commerciales appartenant à des groupes nationaux comme Korian, Orpea ou Domusvi. Cette diversité statutaire est rare en France et donne aux familles une vraie marge de comparaison. Pour élargir votre recherche au-delà de la ville, consultez la liste complète des Maisons de retraite et EHPAD en Gironde ou explorez les communes voisines comme Mérignac, Pessac, Talence, Bègles ou Le Bouscat.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD à Bordeaux

Le coût mensuel médian d'un hébergement en maison de retraite à Bordeaux s'établit à 2580 € par mois, soit un tarif proche de la moyenne nationale qui oscille entre 2200 et 2700 €. Mais cette médiane masque une amplitude tarifaire importante : la fourchette observée va de 886 € à 4297 € par mois, selon le statut de l'établissement, le standing de l'hébergement et les prestations incluses. Les structures publiques et associatives proposent généralement les tarifs les plus accessibles, à partir d'environ 1900 à 2400 € mensuels, tandis que les résidences privées commerciales haut de gamme dépassent fréquemment les 3500 €.

Trois postes composent la facture mensuelle :

Le tarif hébergement , qui couvre la chambre, les repas, le ménage et l'animation. Il est librement fixé en privé commercial et encadré en habilitation à l'aide sociale.

, qui couvre la chambre, les repas, le ménage et l'animation. Il est librement fixé en privé commercial et encadré en habilitation à l'aide sociale. Le tarif dépendance , calculé selon le GIR du résident (de 1 à 6) et partiellement couvert par l'APA après évaluation.

, calculé selon le GIR du résident (de 1 à 6) et partiellement couvert par l'APA après évaluation. Le tarif soins, intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie via la dotation versée à l'établissement.

Pour comparer les prix sur des bases identiques, lisez notre dossier Comprendre le tarif d'un EHPAD : les 3 postes expliqués qui détaille la décomposition de chaque ligne et les pièges à éviter lors de la signature du contrat de séjour.

Bien choisir son établissement à Bordeaux

Le choix d'une résidence pour personnes âgées ne se résume pas au prix affiché. Plusieurs critères pèsent dans la décision finale et méritent d'être confrontés lors des visites. La localisation arrive en tête : un proche à dix minutes en tramway favorise des visites régulières et lutte contre l'isolement, alors qu'un éloignement de plus de trente minutes raréfie les contacts familiaux. Le niveau de médicalisation doit correspondre au profil du futur résident : un EHPAD pleinement médicalisé pour une personne en GIR 1 ou 2, une résidence autonomie pour un senior valide souhaitant simplement rompre la solitude.

D'autres éléments orientent le choix : la présence d'une unité protégée Alzheimer, l'existence d'un PASA (pôle d'activités et de soins adaptés), la qualité de la cuisine (sur place ou liaison froide), le ratio soignants par résident la nuit, ou encore les modalités de visite. Notre guide 15 questions à poser lors d'une visite d'EHPAD recense les points à vérifier sur place : odeurs, sourires du personnel, état des sanitaires, contenu des assiettes au déjeuner.

Soins et vie quotidienne

Les établissements bordelais mobilisent une équipe pluridisciplinaire pour assurer la continuité des soins et la qualité de vie au quotidien. Médecin coordonnateur, infirmières diplômées, aides-soignants, agents de service et psychologue interviennent en relais sur des cycles de 24 heures. Le suivi médical s'appuie sur une convention avec les médecins traitants libéraux du quartier ou sur un médecin salarié dans certaines structures. Les soins de kinésithérapie, d'ergothérapie et de podologie sont assurés en interne ou par des intervenants conventionnés.

La vie sociale repose sur un programme d'activités hebdomadaires : ateliers mémoire, gym douce, chant choral, lecture de presse, jeux de société, sorties au marché des Capucins ou aux quais. Plusieurs résidences bordelaises ont développé des partenariats avec les écoles voisines pour des rencontres intergénérationnelles ou avec les médiathèques pour des lectures à voix haute. La tranquillité du résident passe aussi par un accompagnement individualisé : projet de vie personnalisé, respect des habitudes alimentaires, maintien des liens religieux ou culturels.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les 22 établissements de Bordeaux proposent plusieurs formules selon le besoin :

L' hébergement permanent reste la formule majoritaire, avec un contrat de séjour et une chambre attribuée durablement. Le résident y a son domicile fiscal et profite d'un accompagnement complet.

reste la formule majoritaire, avec un contrat de séjour et une chambre attribuée durablement. Le résident y a son domicile fiscal et profite d'un accompagnement complet. L' hébergement temporaire propose des séjours de 1 à 90 jours, utiles après une hospitalisation, pendant les vacances de l'aidant familial ou pour tester une structure avant un emménagement définitif.

propose des séjours de 1 à 90 jours, utiles après une hospitalisation, pendant les vacances de l'aidant familial ou pour tester une structure avant un emménagement définitif. L'accueil de jour donne la possibilité de venir une à plusieurs journées par semaine, avec transport souvent organisé. Cette formule soulage les aidants tout en proposant au senior une vie sociale et des activités stimulantes.

À Bordeaux, plusieurs EHPAD disposent de places dédiées à ces formules souples. Pour mieux cerner laquelle convient à votre situation, parcourez notre dossier Hébergement temporaire vs accueil de jour : que choisir ? qui compare durées, tarifs et conditions d'admission.

APA, ASH et aides financières à Bordeaux

Le financement d'une place en EHPAD repose sur plusieurs aides cumulables que les familles bordelaises peuvent solliciter auprès du Département de la Gironde et de la CAF. L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) couvre tout ou partie du tarif dépendance selon le GIR évalué et les ressources du résident. La demande se dépose auprès du Conseil départemental de la Gironde, l'instruction prend en moyenne deux mois.

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) intervient quand les ressources du résident ne couvrent pas le tarif hébergement. Elle est versée par le Département après mise à contribution des obligés alimentaires (enfants, petits-enfants) et donne lieu à récupération sur succession. Seuls les établissements habilités à l'aide sociale peuvent l'accepter ; à Bordeaux, la majorité des structures publiques et associatives le sont, contre une minorité des résidences privées commerciales.

S'ajoutent l'APL ou l'ALS versées par la CAF pour réduire le coût de l'hébergement, et la réduction d'impôt de 25 % sur les dépenses d'hébergement et de dépendance, plafonnée à 10 000 € par an et par personne. Pour optimiser le montage financier, consultez notre dossier Cumuler APA, ASH et APL en EHPAD : mode d'emploi qui chiffre des cas concrets selon les ressources du foyer.

Pour comparer en quelques clics les 22 maisons de retraite et EHPAD de Bordeaux selon leur prix, leur statut, leur capacité et leurs prestations, utilisez le comparateur BookingSeniors.com et trouvez la résidence qui correspond au profil et au budget de votre proche.