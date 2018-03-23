J’ai eu la chance de faire une mission intérim dans cet Ehpad. J’ai été agréablement surprise et ravie de ma mission. L’Ehpad est bien situé, au milieu d’arbres et de verdure à perte de vue. Un parking sécurisé. Ehpad Spacieux, propre, neuf pourtant construit il y a 10 ans. Les résidents sont choyés. Le personnel est compétent et bienveillant, la cadre est très humaine, présente même les week-ends; c’est la première fois que je vois cela pourtant j’ai + de 15 ans dans ce domaine. Les chambres sont spacieuses et personnalisées. La cuisine est faite sur place et la présentation des plats en différentes textures n’a rien à envier à la grande gastronomie. J’étais surprise du calme et la paix qui règnent dans cet Ehpad. Vraiment je peux passer des heures à faire des éloges de cet Ehpad qui devrait servir de model pour tous les établissements qui prennent en charge des personnes âgées en France.

Par Ma E. • Résidence du Clos Lafitte , Fargues-Saint-Hilaire