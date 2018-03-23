Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Fargues-Saint-Hilaire
Je suis venu dans l'Ephad du Clos Lafitte proposer une animation musicale autour de l'Irlande, et je ne peux que féliciter l'ensemble du personnel, et plus spécifiquement Soraya Lecanu, en charge des animations, pour la qualité de l'accueil ainsi que leur participation, contribuant ainsi à faire en sorte que ce soit un moment de partage des plus agréables avec les résidents.
Par Philippe M. • Résidence du Clos Lafitte , Fargues-Saint-Hilaire
Très bon établissement. Les infirmières sont gentilles et attentionnées. Je recommande
Par Julien G. • Résidence du Clos Lafitte , Fargues-Saint-Hilaire
Quoi dire ... L'excellence ! Une main de fer dans un gant de velours, ainsi est géré cet EHPAD ! J ai fréquenté cet EHPAD pour tantine pendant 3 ans c est vraiment ce que l on aime. De la Direction aux dames en service je ne peux que féliciter. Mention spéciale pour la cuisine et l animatrice. Je recommande et surtout ça sent bon et c est propre !!! Rare !!!
Par Sylvain P. • Résidence du Clos Lafitte , Fargues-Saint-Hilaire
J’ai eu la chance de faire une mission intérim dans cet Ehpad. J’ai été agréablement surprise et ravie de ma mission. L’Ehpad est bien situé, au milieu d’arbres et de verdure à perte de vue. Un parking sécurisé. Ehpad Spacieux, propre, neuf pourtant construit il y a 10 ans. Les résidents sont choyés. Le personnel est compétent et bienveillant, la cadre est très humaine, présente même les week-ends; c’est la première fois que je vois cela pourtant j’ai + de 15 ans dans ce domaine. Les chambres sont spacieuses et personnalisées. La cuisine est faite sur place et la présentation des plats en différentes textures n’a rien à envier à la grande gastronomie. J’étais surprise du calme et la paix qui règnent dans cet Ehpad. Vraiment je peux passer des heures à faire des éloges de cet Ehpad qui devrait servir de model pour tous les établissements qui prennent en charge des personnes âgées en France.
Par Ma E. • Résidence du Clos Lafitte , Fargues-Saint-Hilaire
Bonjour. J’ai été super bien reçu dans cette résidence. Avec des résidents radieux et attentifs. Merci à l’animatrice qui est très dynamique.
Par Eric N. • Résidence du Clos Lafitte , Fargues-Saint-Hilaire