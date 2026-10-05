Quelle est la capacité d'accueil de la résidence ? Les Chardons Bleus dispose de 70 lits en hébergement permanent, répartis entre 62 chambres simples et 4 chambres doubles destinées aux couples. Toutes les chambres sont individuelles ou doubles selon le besoin, équipées d'une salle de bain privative et climatisées.

Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ? L'équipe interne comprend un médecin coordonateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue, un ergothérapeute et un kinésithérapeute. Un psychiatre et une infirmière de nuit interviennent en externe selon les besoins des résidents. Une équipe de nuit interne assure la surveillance 24h/24.