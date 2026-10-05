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Résidence Les Chardons Bleus à Mérignac (33)

4.9 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Mérignac (33)
37 Avenue Foncastel, 33700 Mérignac

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH, APL et ALS Équipe médicale pluridisciplinaire interne Chambres climatisées avec jardin paysager

À propos de l'établissement

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Résidence Les Chardons Bleus

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Questions fréquentes

Quelle est la capacité d'accueil de la résidence ?
Les Chardons Bleus dispose de 70 lits en hébergement permanent, répartis entre 62 chambres simples et 4 chambres doubles destinées aux couples. Toutes les chambres sont individuelles ou doubles selon le besoin, équipées d'une salle de bain privative et climatisées.
Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ?
L'équipe interne comprend un médecin coordonateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue, un ergothérapeute et un kinésithérapeute. Un psychiatre et une infirmière de nuit interviennent en externe selon les besoins des résidents. Une équipe de nuit interne assure la surveillance 24h/24.
Comment se rendre à la résidence en transports en commun ?
La résidence est desservie par la ligne de bus n°11 avec un arrêt situé directement devant l'entrée. La ligne A du tramway de Bordeaux passe également à proximité, facilitant les visites des familles depuis le centre de l'agglomération bordelaise.

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