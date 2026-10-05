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La Chênaie à Saint-Ciers-sur-Gironde (33)

4.8 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Ciers-sur-Gironde (33)
6 avenue André Lafon, 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

Les points forts de l'établissement

Unité protégée Alzheimer et PASA 12 places Cadre verdoyant au coeur du vignoble blayais Habilité APA, ASH et APL pour aides financières

À propos de l'établissement

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La Chênaie

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Questions fréquentes

Y a-t-il une prise en charge spécifique pour la maladie d'Alzheimer ?
Oui, La Chênaie dispose d'une unité protégée de 14 places dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un PASA de 12 places accueille également en journée les résidents présentant des troubles modérés du comportement, avec des activités thérapeutiques adaptées.
Mon proche peut-il bénéficier d'aides financières ?
L'établissement est habilité APA, ASH et APL/ALS. Votre proche peut donc prétendre à l'Allocation personnalisée d'autonomie pour la dépendance, à l'Aide sociale à l'hébergement selon ses ressources, et aux aides au logement de la CAF pour réduire le reste à charge.
Comment se rendre à la résidence depuis Bordeaux ?
La Chênaie se situe à Saint-Ciers-sur-Gironde, à moins d'une heure de Bordeaux par les axes routiers reliant Blaye. La résidence se trouve à 6 avenue André Lafon, accessible en voiture avec stationnement à proximité. Pour toute information, contactez le 05 57 32 99 32.

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