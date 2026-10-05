La Chênaie à Saint-Ciers-sur-Gironde (33)
4.8 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Ciers-sur-Gironde (33)
6 avenue André Lafon, 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer et PASA 12 places Cadre verdoyant au coeur du vignoble blayais Habilité APA, ASH et APL pour aides financières
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
La Chênaie
Questions fréquentes
Y a-t-il une prise en charge spécifique pour la maladie d'Alzheimer ?
Oui, La Chênaie dispose d'une unité protégée de 14 places dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un PASA de 12 places accueille également en journée les résidents présentant des troubles modérés du comportement, avec des activités thérapeutiques adaptées.
Mon proche peut-il bénéficier d'aides financières ?
L'établissement est habilité APA, ASH et APL/ALS. Votre proche peut donc prétendre à l'Allocation personnalisée d'autonomie pour la dépendance, à l'Aide sociale à l'hébergement selon ses ressources, et aux aides au logement de la CAF pour réduire le reste à charge.
Comment se rendre à la résidence depuis Bordeaux ?
La Chênaie se situe à Saint-Ciers-sur-Gironde, à moins d'une heure de Bordeaux par les axes routiers reliant Blaye. La résidence se trouve à 6 avenue André Lafon, accessible en voiture avec stationnement à proximité. Pour toute information, contactez le 05 57 32 99 32.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
La Chênaie
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Residence Les Jardins De Cauderan
4.8 (19)
Bordeaux (33000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 810 € par mois
Places disponibles
Maison De Retraite Le Clos D'Alienor
5.0 (7)
Le Bouscat (33110)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 570 € par mois
Places disponibles
Résidence La Cheneraie
5.0 (23)
Bordeaux (33000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 492.6 € par mois
Places disponibles
Résidence La Villa Des Pins
4.6 (14)
Andernos-les-Bains (33510)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 324.3 € par mois
Places disponibles
Maison De Retraite L'Oasis
5.0 (11)
Le Teich (33470)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 356.1 € par mois
Places disponibles
Le Verger D'Anna
4.9 (14)
Sainte-Terre (33350)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 523.3 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Saint-Ciers-sur-Gironde
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bordeaux(22)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mérignac(7)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pessac(7)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Talence(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Libourne(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Gradignan(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Blaye(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Arcachon(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Eysines(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Villenave-d'Ornon(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cestas(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Teste-de-Buch(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Gujan-Mestras(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bassens(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Audenge(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Léognan(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bègles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Carbon-Blanc(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Fargues-Saint-Hilaire(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Monségur(2)