Y a-t-il une prise en charge spécifique pour la maladie d'Alzheimer ? Oui, La Chênaie dispose d'une unité protégée de 14 places dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un PASA de 12 places accueille également en journée les résidents présentant des troubles modérés du comportement, avec des activités thérapeutiques adaptées.

Mon proche peut-il bénéficier d'aides financières ? L'établissement est habilité APA, ASH et APL/ALS. Votre proche peut donc prétendre à l'Allocation personnalisée d'autonomie pour la dépendance, à l'Aide sociale à l'hébergement selon ses ressources, et aux aides au logement de la CAF pour réduire le reste à charge.