La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, La Pastorale dispose d'une Unité de Vie Alzheimer de 12 places, spécifiquement aménagée pour l'accompagnement des personnes souffrant de troubles cognitifs. Un espace Snoezelen est également disponible pour la stimulation sensorielle douce. Une psychologue et un ergothérapeute interviennent en interne auprès des résidents.

Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ? L'établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), de l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et de l'APL/ALS (Aide au logement). Ces trois habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation du résident. Un dossier peut être constitué avec l'aide de l'équipe administrative.