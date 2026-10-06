Résidence La Pastorale à Bouliac (33)
5.0 (20)
Maison de retraite / EHPAD à Bouliac (33)
39 Route Bleue, 33270 Bouliac
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer dédiée de 12 places sécurisées Équipe médicale interne et équipe de nuit Habilité APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Résidence La Pastorale
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, La Pastorale dispose d'une Unité de Vie Alzheimer de 12 places, spécifiquement aménagée pour l'accompagnement des personnes souffrant de troubles cognitifs. Un espace Snoezelen est également disponible pour la stimulation sensorielle douce. Une psychologue et un ergothérapeute interviennent en interne auprès des résidents.
Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ?
L'établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), de l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et de l'APL/ALS (Aide au logement). Ces trois habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation du résident. Un dossier peut être constitué avec l'aide de l'équipe administrative.
Comment se rendre à la résidence depuis Bordeaux ?
La Résidence La Pastorale est située à Bouliac, à environ 10 minutes de la Gare Saint-Jean de Bordeaux. L'accès est simple en voiture depuis le centre-ville, et un parking est disponible pour les visiteurs. La commune est également desservie par les transports en commun du réseau bordelais.
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