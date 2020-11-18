Maman a été accueillie dans cette résidence il y a bientôt un an maintenant. Ma sœur et moi allons régulièrement lui rendre visite: elle est bien, sécurisée, les lieux sont accueillants, propres et le personnel compétent et bienveillant. Les activité variées maintiennent l'attention et la motricité des résidents sous la houlette énergique et chaleureuse de Virginie. Le personnel administratif et la directrice sont à l'écoute et disponibles. Aujourd'hui un grand repas des familles a été organisé, animé par une chanteuse. L'organisation, énorme pour une bonne centaine de personnes, a été parfaite! Un grand bravo et merci à tous pour votre implication.

Par Catherine P. • Résidence Le Relais Des Sens , Talence