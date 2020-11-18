Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Talence
Notre mère a passé les deux derniers mois de sa vie dans cet établissement entourée d'un personnel compétent et chaleureux. Par ce message, nous souhaitons remercier l'équipe soignante et administrative.
Par Valerie P. • Résidence Le Relais Des Sens , Talence
Maman a été accueillie dans cette résidence il y a bientôt un an maintenant. Ma sœur et moi allons régulièrement lui rendre visite: elle est bien, sécurisée, les lieux sont accueillants, propres et le personnel compétent et bienveillant. Les activité variées maintiennent l'attention et la motricité des résidents sous la houlette énergique et chaleureuse de Virginie. Le personnel administratif et la directrice sont à l'écoute et disponibles. Aujourd'hui un grand repas des familles a été organisé, animé par une chanteuse. L'organisation, énorme pour une bonne centaine de personnes, a été parfaite! Un grand bravo et merci à tous pour votre implication.
Par Catherine P. • Résidence Le Relais Des Sens , Talence
Excellent accueil de la directrice..passionnée et passionnante..Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps ..Nous avons beaucoup apprécié..
Par Domercq D. • Résidence Le Relais Des Sens , Talence
J'interviens chaque année depuis plus de cinq ans, dans différents Ehpad, et je considère Le Relais des Sens de Talence, comme l'un des meilleurs établissements de retraite dans lequel je suis intervenue. Le personnel autour se donne à fond, dans cet univers exigent et douloureux qu'est celui de la fin de vie, soumis à de nombreuses difficultés humaines, physiques et morales, de par sa nature même. J'ai la chance d'être appelée par une équipe d'animation au top, pour participer à mon échelle à donner le sourire, apaiser et faire du bien.
Par Réflexo F. • Résidence Le Relais Des Sens , Talence