Très bon établissement que je recommande chaudement . Le personnel est nombreux et de qualité . Toujours à l’écoute , très aimable avec les résidents. Ma mère s’y trouvait bien et en sécurité . L’accueil a été agréable , tout est fait pour que les personnes s’y sentent bien. La nourriture est bonne , bien équilibrée . Les animations sont supers, très bien faites et variées . L’animateur sait intéresser toutes ces personnes , il est bienveillant et sait les solliciter. Les chambres donnent toutes sur le parc, elles sont au Rez de chaussée , ce qui facilite les sorties à l’air libre. Bravo pour la fête tous les ans avant l’été et pour les crêpes . Bref une ambiance de vie et de gaité . Un grand merci à la directrice et à tout le personnel.

Par Sylvie K. • Résidence Médicis , Mérignac