Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mérignac
Une journée "bonheur" pour 16 résidents qui ont découvert le Parc de Majolan, après une démonstration du travail de bergers-australiens auprès de béliers. Un "joyeux" pique-nique pour tous grâce à la bonne humeur, la disponibilité et l'attention portée à chacun. En tant qu'accompagnante, j'ai découvert combien il fallait d'empathie, de patience, d'humour pour rassurer, aider et réconforter nos aînés fragiles. Félicitations aux membres du personnel qui ont rendu cette journée certainement inoubliable pour tous.
Par Genevieve B. • Résidence Médicis , Mérignac
Équipe formidable, sympathique, respectueuse, accueillante et totalement dévouée au bien-être de nos aînés.
Par Marisol D. • Résidence Médicis , Mérignac
Très bon établissement que je recommande chaudement . Le personnel est nombreux et de qualité . Toujours à l’écoute , très aimable avec les résidents. Ma mère s’y trouvait bien et en sécurité . L’accueil a été agréable , tout est fait pour que les personnes s’y sentent bien. La nourriture est bonne , bien équilibrée . Les animations sont supers, très bien faites et variées . L’animateur sait intéresser toutes ces personnes , il est bienveillant et sait les solliciter. Les chambres donnent toutes sur le parc, elles sont au Rez de chaussée , ce qui facilite les sorties à l’air libre. Bravo pour la fête tous les ans avant l’été et pour les crêpes . Bref une ambiance de vie et de gaité . Un grand merci à la directrice et à tout le personnel.
Par Sylvie K. • Résidence Médicis , Mérignac
J'ai passé un court séjour dans cette résidence avec un membre de ma famille et j'ai été très satisfaite dans beaucoup de domaines : les animations, les repas, les soins en général et le cadre très agréable. La Direction de cet EHPAD est très soucieuse du bien-être de ses résidents.
Par Christiane M. • Résidence Les Chardons Bleus , Mérignac
Très bon accueil dans cet EHPAD, quand on rentre ça sent bon, les seniors assis sur leur fauteuil dans le Hall d’accueil, sourient et vous souhaitent la bienvenue. Tous les ans la galette des Reines. Sauf l’an dernier bien sûr. Géant l’animateur qui aime nos seniors comme ses parents. La musique des forces aériennes intervient à Medicis, la directrice pense que ses résidents sont sur un nuage quand ils écoutent la musique. Tout est refait à neuf les peintures, les rideaux, les décorations de tables, les chambres tout pour être heureux bien et surtout bien accompagné. La délicatesse des jeunes qui s’occupent de nos seniors m’a toujours émue. Le jour où j’y suis allée, un énorme camion arrivait, on aurait dit un déménagement et bien non c’était la livraison de couches. Incroyable la directrice ne veut pas que ses résidents sentent mauvais. Si j’avais une note à donner, ce serai 20/20 facile avec félicitations !
Par Mauricette B. • Résidence Médicis , Mérignac