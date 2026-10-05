La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ? Oui, La Villa Des Pins dispose d'une Unité Protégée de 14 places dédiée aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Une Unité d'Hébergement Renforcée (UHR) de 14 places accueille également les personnes en grande dépendance. L'accompagnement est assuré par une équipe formée aux troubles cognitifs.

Quelles aides financières sont acceptées ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (aides au logement). Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge des familles selon la situation du résident.