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Résidence La Villa Des Pins à Andernos-les-Bains (33)

4.6 (14)
Maison de retraite / EHPAD à Andernos-les-Bains (33)
1 Boulevard Daniel Digneaux, 33510 Andernos-les-Bains

Les points forts de l'établissement

Unités protégées Alzheimer et UHR spécialisées Espace Snoezelen et cadre arboré apaisant Habilitée APA, ASH et APL/ALS

À propos de l'établissement

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Résidence La Villa Des Pins

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Questions fréquentes

La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, La Villa Des Pins dispose d'une Unité Protégée de 14 places dédiée aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Une Unité d'Hébergement Renforcée (UHR) de 14 places accueille également les personnes en grande dépendance. L'accompagnement est assuré par une équipe formée aux troubles cognitifs.
Quelles aides financières sont acceptées ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (aides au logement). Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge des familles selon la situation du résident.
Quelle présence médicale est assurée la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente en permanence au sein de la résidence pour assurer la surveillance et répondre aux besoins des résidents. L'infirmière de nuit est assurée en externe via un dispositif mutualisé. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre interviennent en interne la journée.

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