L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, Le Clos d'Aliénor dispose d'une unité de soins adaptés dédiée aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou pathologies apparentées. Un PASA de 12 places accueille également en journée les personnes présentant des troubles modérés du comportement. L'équipe est formée à l'accompagnement des troubles cognitifs.

Mes parents peuvent-ils bénéficier d'aides financières dans cet EHPAD ? Oui, l'établissement est habilité APA, ASH et APL/ALS. Vos parents peuvent donc cumuler l'allocation personnalisée d'autonomie, l'aide sociale à l'hébergement et l'aide au logement selon leur situation. Le dossier d'aides se monte avec le service administratif de la résidence et le département de la Gironde.