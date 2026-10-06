Maison De Retraite Le Clos D'Alienor à Le Bouscat (33)
5.0 (7)
Maison de retraite / EHPAD à Le Bouscat (33)
31, RUE LAMARTINE, 33110 Le Bouscat
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL pour tous budgets Équipe médicale interne avec ergothérapeute et psychologue Unité Alzheimer protégée et espace Snoezelen
À propos de l'établissement
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Maison De Retraite Le Clos D'Alienor
Questions fréquentes
L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, Le Clos d'Aliénor dispose d'une unité de soins adaptés dédiée aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou pathologies apparentées. Un PASA de 12 places accueille également en journée les personnes présentant des troubles modérés du comportement. L'équipe est formée à l'accompagnement des troubles cognitifs.
Mes parents peuvent-ils bénéficier d'aides financières dans cet EHPAD ?
Oui, l'établissement est habilité APA, ASH et APL/ALS. Vos parents peuvent donc cumuler l'allocation personnalisée d'autonomie, l'aide sociale à l'hébergement et l'aide au logement selon leur situation. Le dossier d'aides se monte avec le service administratif de la résidence et le département de la Gironde.
Une présence médicale est-elle assurée la nuit ?
Une équipe de nuit interne assure la surveillance continue des résidents. Une infirmière de nuit en astreinte externe complète le dispositif pour les besoins ponctuels. En journée, médecin coordonnateur, infirmière cadre, aides-soignants et psychologue sont présents en interne.
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