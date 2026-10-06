Résidence Les Épis d'Or à Marseille (13)
4.9 (16)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
21 Boulevard Debord, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS pour tous profils Emplacement central à Marseille, transports proches Établissement géré par le groupe DomusVi
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Épis d'Or
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées dans cet établissement ?
La Résidence Les Épis d'Or est habilitée à recevoir les bénéficiaires de l'APA, de l'ASH et de l'APL/ALS. Cette triple habilitation permet d'accompagner les résidents selon leur niveau de dépendance et leurs ressources. Il est conseillé de contacter directement l'établissement pour étudier le dossier de votre proche.
Comment se rendre à la résidence depuis le centre de Marseille ?
L'établissement est situé au 21 Boulevard Debord à Marseille, dans un quartier desservi par les transports en commun urbains. Les familles peuvent rejoindre la résidence en bus ou en voiture. Un appel préalable au 04 91 12 20 00 permet d'organiser sereinement une première visite.
Quel type d'animations est proposé aux résidents ?
La résidence propose un programme varié comprenant ateliers mémoire, gymnastique douce, activités manuelles, jeux de société et moments musicaux. Des événements festifs ponctuent l'année et associent régulièrement les familles. L'objectif est de maintenir le lien social et de stimuler les résidents au quotidien.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Épis d'Or
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Les Jardins de Sormiou
4.9 (24)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
La Bastide Des Oliviers
4.9 (11)
Vitrolles (13127)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Places disponibles
Résidence Marguerite
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Places disponibles
Résidence l'Oustaou
4.9 (10)
Plan-de-Cuques (13380)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Places disponibles
Résidence L'Occitanie
4.9 (30)
Cabriès (13480)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Val de Regny
5.0 (46)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Marseille
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aix-en-Provence(11)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aubagne(10)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Arles(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Salon-de-Provence(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plan-de-Cuques(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marignane(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Martigues(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Ciotat(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Roquefort-la-Bédoule(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mallemort(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Miramas(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vitrolles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trets(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Maussane-les-Alpilles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Cannat(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Rémy-de-Provence(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Gémenos(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Istres(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-les-Martigues(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rognes(2)