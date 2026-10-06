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Résidence Les Épis d'Or à Marseille (13)

4.9 (16)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
21 Boulevard Debord, 13000 Marseille

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS pour tous profils Emplacement central à Marseille, transports proches Établissement géré par le groupe DomusVi

À propos de l'établissement

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Résidence Les Épis d'Or

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Questions fréquentes

Quelles aides financières sont acceptées dans cet établissement ?
La Résidence Les Épis d'Or est habilitée à recevoir les bénéficiaires de l'APA, de l'ASH et de l'APL/ALS. Cette triple habilitation permet d'accompagner les résidents selon leur niveau de dépendance et leurs ressources. Il est conseillé de contacter directement l'établissement pour étudier le dossier de votre proche.
Comment se rendre à la résidence depuis le centre de Marseille ?
L'établissement est situé au 21 Boulevard Debord à Marseille, dans un quartier desservi par les transports en commun urbains. Les familles peuvent rejoindre la résidence en bus ou en voiture. Un appel préalable au 04 91 12 20 00 permet d'organiser sereinement une première visite.
Quel type d'animations est proposé aux résidents ?
La résidence propose un programme varié comprenant ateliers mémoire, gymnastique douce, activités manuelles, jeux de société et moments musicaux. Des événements festifs ponctuent l'année et associent régulièrement les familles. L'objectif est de maintenir le lien social et de stimuler les résidents au quotidien.

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