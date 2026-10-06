Quelles aides financières sont acceptées dans cet établissement ? La Résidence Les Épis d'Or est habilitée à recevoir les bénéficiaires de l'APA, de l'ASH et de l'APL/ALS. Cette triple habilitation permet d'accompagner les résidents selon leur niveau de dépendance et leurs ressources. Il est conseillé de contacter directement l'établissement pour étudier le dossier de votre proche.

Comment se rendre à la résidence depuis le centre de Marseille ? L'établissement est situé au 21 Boulevard Debord à Marseille, dans un quartier desservi par les transports en commun urbains. Les familles peuvent rejoindre la résidence en bus ou en voiture. Un appel préalable au 04 91 12 20 00 permet d'organiser sereinement une première visite.