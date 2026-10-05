BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence Médicis à Marseille (13)

4.9 (53)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
71 Chemin des Baumillons, 13000 Marseille

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL pour aides financières Gestion par groupe DomusVi reconnu Cadre marseillais avec espaces extérieurs agréables

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Médicis

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Médicis ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi que l'APL et l'ALS (Aides au logement). Cela permet aux familles de mobiliser plusieurs dispositifs selon la situation du résident. Il est conseillé de prendre contact directement avec la résidence pour étudier les démarches adaptées.
Où se situe précisément la résidence et comment s'y rendre ?
La Résidence Médicis est implantée au 71 Chemin des Baumillons à Marseille (13000). Elle est accessible par les transports en commun marseillais, ce qui facilite les visites régulières des proches. Un contact téléphonique au 04 91 09 51 51 permet d'organiser une visite sur place.
Qui gère la Résidence Médicis ?
La résidence appartient au groupe DomusVi, gestionnaire privé reconnu spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées en France. Ce rattachement à un groupe national garantit un cadre de fonctionnement structuré et des standards d'accompagnement éprouvés. Pour toute question spécifique sur l'organisation, l'équipe de direction reste disponible.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Les Jardins de Sormiou - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Les Jardins de Sormiou

4.9 (24)

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
La Bastide Des Oliviers - Maison de retraite / EHPAD à Vitrolles
Places disponibles

La Bastide Des Oliviers

4.9 (11)

Vitrolles (13127)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Résidence Marguerite - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Résidence Marguerite

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Résidence l'Oustaou - Maison de retraite / EHPAD à Plan-de-Cuques
Places disponibles

Résidence l'Oustaou

4.9 (10)

Plan-de-Cuques (13380)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Résidence L'Occitanie - Maison de retraite / EHPAD à Cabriès
Places disponibles

Résidence L'Occitanie

4.9 (30)

Cabriès (13480)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Val de Regny - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Val de Regny

5.0 (46)

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Marseille