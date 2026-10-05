Résidence Médicis à Marseille (13)
4.9 (53)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
71 Chemin des Baumillons, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL pour aides financières Gestion par groupe DomusVi reconnu Cadre marseillais avec espaces extérieurs agréables
À propos de l'établissement
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Résidence Médicis
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Médicis ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi que l'APL et l'ALS (Aides au logement). Cela permet aux familles de mobiliser plusieurs dispositifs selon la situation du résident. Il est conseillé de prendre contact directement avec la résidence pour étudier les démarches adaptées.
Où se situe précisément la résidence et comment s'y rendre ?
La Résidence Médicis est implantée au 71 Chemin des Baumillons à Marseille (13000). Elle est accessible par les transports en commun marseillais, ce qui facilite les visites régulières des proches. Un contact téléphonique au 04 91 09 51 51 permet d'organiser une visite sur place.
Qui gère la Résidence Médicis ?
La résidence appartient au groupe DomusVi, gestionnaire privé reconnu spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées en France. Ce rattachement à un groupe national garantit un cadre de fonctionnement structuré et des standards d'accompagnement éprouvés. Pour toute question spécifique sur l'organisation, l'équipe de direction reste disponible.
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