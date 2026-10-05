Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Médicis ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi que l'APL et l'ALS (Aides au logement). Cela permet aux familles de mobiliser plusieurs dispositifs selon la situation du résident. Il est conseillé de prendre contact directement avec la résidence pour étudier les démarches adaptées.

Où se situe précisément la résidence et comment s'y rendre ? La Résidence Médicis est implantée au 71 Chemin des Baumillons à Marseille (13000). Elle est accessible par les transports en commun marseillais, ce qui facilite les visites régulières des proches. Un contact téléphonique au 04 91 09 51 51 permet d'organiser une visite sur place.