Résidence Marguerite à Marseille (13)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
242 boulevard de Saint-Loup, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Établissement géré par le groupe DomusVi Situé à Marseille, cadre urbain accessible
À propos de l'établissement
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Résidence Marguerite
Questions fréquentes
La Résidence Marguerite accepte-t-elle les aides financières ?
Oui, l'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent aux familles de mobiliser plusieurs dispositifs pour réduire le reste à charge. Il est conseillé de contacter directement la résidence pour étudier l'éligibilité de votre proche.
Où se situe exactement la résidence et comment s'y rendre ?
La Résidence Marguerite se trouve au 242 boulevard de Saint-Loup, à Marseille (13000), dans le 13e arrondissement. Sa localisation urbaine facilite l'accès depuis les quartiers voisins et le reste de l'agglomération marseillaise. Vous pouvez joindre l'établissement au 04 91 87 62 10 pour organiser une visite.
Quel type d'établissement est la Résidence Marguerite ?
Il s'agit d'un établissement privé géré par le groupe DomusVi, acteur reconnu de l'accompagnement des personnes âgées. La résidence propose un cadre de vie structuré avec restauration, blanchisserie, hébergement adapté et animations. Pour connaître les modalités d'admission et la disponibilité des places, le contact direct avec la direction est recommandé.
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Résidence Marguerite
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