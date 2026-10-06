La Résidence Marguerite accepte-t-elle les aides financières ? Oui, l'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent aux familles de mobiliser plusieurs dispositifs pour réduire le reste à charge. Il est conseillé de contacter directement la résidence pour étudier l'éligibilité de votre proche.

Où se situe exactement la résidence et comment s'y rendre ? La Résidence Marguerite se trouve au 242 boulevard de Saint-Loup, à Marseille (13000), dans le 13e arrondissement. Sa localisation urbaine facilite l'accès depuis les quartiers voisins et le reste de l'agglomération marseillaise. Vous pouvez joindre l'établissement au 04 91 87 62 10 pour organiser une visite.