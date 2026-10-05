Les Séolanes à Marseille (13)
4.9 (22)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
8 rue Simone Weil, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS cumulés Gestion par le groupe DomusVi reconnu Localisation urbaine à Marseille bien desservie
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Les Séolanes
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées par Les Séolanes ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA pour la prise en charge de la dépendance, l'ASH pour les résidents aux ressources modestes, ainsi que l'APL et l'ALS pour alléger le coût de l'hébergement. L'équipe administrative aide les familles à monter les dossiers auprès des organismes compétents.
Comment se rendre à la résidence depuis le centre de Marseille ?
Les Séolanes est située au 8 rue Simone Weil à Marseille, dans un secteur desservi par les transports en commun de la ville. Les familles peuvent contacter la résidence au 04 91 61 62 63 pour obtenir les indications précises d'accès en métro, bus ou voiture.
Qui gère l'établissement Les Séolanes ?
La résidence est gérée par le groupe DomusVi, un acteur national reconnu dans l'accompagnement des personnes âgées. Pour toute demande, l'adresse mail de contact est dir-seolanes-marseille@domusvi.com.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Les Séolanes
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Les Jardins de Sormiou
4.9 (24)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
La Bastide Des Oliviers
4.9 (11)
Vitrolles (13127)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Places disponibles
Résidence Marguerite
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Places disponibles
Résidence l'Oustaou
4.9 (10)
Plan-de-Cuques (13380)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Places disponibles
Résidence L'Occitanie
4.9 (30)
Cabriès (13480)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Val de Regny
5.0 (46)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Marseille
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aix-en-Provence(11)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aubagne(10)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Arles(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Salon-de-Provence(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plan-de-Cuques(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marignane(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Martigues(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Ciotat(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Roquefort-la-Bédoule(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mallemort(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Miramas(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vitrolles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trets(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Maussane-les-Alpilles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Cannat(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Rémy-de-Provence(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Gémenos(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Istres(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-les-Martigues(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rognes(2)