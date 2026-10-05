Quelles aides financières sont acceptées par Les Séolanes ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA pour la prise en charge de la dépendance, l'ASH pour les résidents aux ressources modestes, ainsi que l'APL et l'ALS pour alléger le coût de l'hébergement. L'équipe administrative aide les familles à monter les dossiers auprès des organismes compétents.

Comment se rendre à la résidence depuis le centre de Marseille ? Les Séolanes est située au 8 rue Simone Weil à Marseille, dans un secteur desservi par les transports en commun de la ville. Les familles peuvent contacter la résidence au 04 91 61 62 63 pour obtenir les indications précises d'accès en métro, bus ou voiture.