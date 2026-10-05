Y a-t-il une infirmière présente la nuit à la Résidence St Luc ? Non, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée. Une équipe de nuit interne (aides-soignants) assure néanmoins la surveillance et l'accompagnement des résidents 24h/24. En cas d'urgence médicale nocturne, les protocoles habituels avec SOS Médecins ou le SAMU sont appliqués.

Quelles aides financières peut-on percevoir dans cet établissement ? La Résidence St Luc est habilitée à trois dispositifs : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) pour couvrir le tarif dépendance, l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) versée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour les revenus modestes, et l'APL/ALS de la CAF pour réduire le coût du logement. Le dossier se monte avec le service administratif de la résidence.