Résidence St Luc à Marseille (13)
4.9 (27)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
47 Avenue des Trois Lucs, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Équipe soignante interne 24h/24 avec médecin coordonnateur Triple habilitation APA, ASH et APL/ALS Cadre calme des Trois-Lucs sur les hauteurs de Marseille
À propos de l'établissement
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Résidence St Luc
Questions fréquentes
Y a-t-il une infirmière présente la nuit à la Résidence St Luc ?
Non, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée. Une équipe de nuit interne (aides-soignants) assure néanmoins la surveillance et l'accompagnement des résidents 24h/24. En cas d'urgence médicale nocturne, les protocoles habituels avec SOS Médecins ou le SAMU sont appliqués.
Quelles aides financières peut-on percevoir dans cet établissement ?
La Résidence St Luc est habilitée à trois dispositifs : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) pour couvrir le tarif dépendance, l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) versée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour les revenus modestes, et l'APL/ALS de la CAF pour réduire le coût du logement. Le dossier se monte avec le service administratif de la résidence.
Quels professionnels de santé interviennent auprès des résidents ?
L'équipe interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants et une psychologue. Un ergothérapeute et un kinésithérapeute interviennent en externe sur prescription. Le psychiatre et le psychomotricien ne font pas partie de l'équipe ; ces consultations se font auprès de praticiens libéraux ou en structure hospitalière marseillaise.
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