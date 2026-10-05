Résidence Longchamp à Marseille (13)
4.9 (20)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
14 rue Bénédit, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL pour aides financières Situation centrale à Marseille proche Palais Longchamp Gestion par groupe DomusVi reconnu en France
À propos de l'établissement
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Résidence Longchamp
Questions fréquentes
La Résidence Longchamp accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ?
Oui, l'établissement est habilité à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement). Il accepte également l'APA et l'APL/ALS. Les familles peuvent ainsi solliciter ces dispositifs auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou de la CAF pour réduire le reste à charge.
Comment se rendre à la résidence en transports en commun ?
La résidence est située 14 rue Bénédit, à quelques minutes à pied de la station de métro Cinq Avenues - Longchamp (ligne 1). Plusieurs lignes de bus desservent également le quartier, facilitant les visites familiales sans véhicule personnel.
Qui gère la Résidence Longchamp ?
L'établissement est géré par le groupe DomusVi, un acteur majeur de l'accompagnement des personnes âgées en France. Le groupe exploite plus de 300 résidences sur le territoire national et applique des standards communs de qualité de service et d'animation.
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