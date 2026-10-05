La Résidence Longchamp accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ? Oui, l'établissement est habilité à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement). Il accepte également l'APA et l'APL/ALS. Les familles peuvent ainsi solliciter ces dispositifs auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou de la CAF pour réduire le reste à charge.

Comment se rendre à la résidence en transports en commun ? La résidence est située 14 rue Bénédit, à quelques minutes à pied de la station de métro Cinq Avenues - Longchamp (ligne 1). Plusieurs lignes de bus desservent également le quartier, facilitant les visites familiales sans véhicule personnel.