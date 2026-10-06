Les Maisons de Marie à Marseille (13)
4.8 (17)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
48 avenue de la Fournacle - Cité La Marie, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS cumulés Résidence du groupe DomusVi à Marseille Cadre résidentiel calme avec espaces communs conviviaux
À propos de l'établissement
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Les Maisons de Marie
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées aux Maisons de Marie ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Cette triple habilitation permet de réduire significativement le reste à charge selon la situation financière du résident. Les démarches peuvent être engagées avec l'aide de la direction de la résidence.
Où se situe la résidence et comment s'y rendre ?
Les Maisons de Marie se trouvent au 48 avenue de la Fournacle, dans le quartier de la Cité La Marie à Marseille (13000). Le secteur est desservi par les transports en commun marseillais, ce qui facilite les visites des proches. Un contact téléphonique au 04 96 21 36 00 permet d'organiser une visite préalable.
À quel groupe appartient cet établissement ?
Les Maisons de Marie font partie du groupe DomusVi, un opérateur national spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées. Ce rattachement garantit le respect de standards de fonctionnement communs à l'ensemble du réseau. Le contact direction passe par l'adresse dir-marie-marseille@domusvi.com pour toute demande spécifique.
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