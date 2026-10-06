Quelles aides financières sont acceptées aux Maisons de Marie ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Cette triple habilitation permet de réduire significativement le reste à charge selon la situation financière du résident. Les démarches peuvent être engagées avec l'aide de la direction de la résidence.

Où se situe la résidence et comment s'y rendre ? Les Maisons de Marie se trouvent au 48 avenue de la Fournacle, dans le quartier de la Cité La Marie à Marseille (13000). Le secteur est desservi par les transports en commun marseillais, ce qui facilite les visites des proches. Un contact téléphonique au 04 96 21 36 00 permet d'organiser une visite préalable.