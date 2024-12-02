Notre mère vient de mourir à 98 ans ayant vécu ses 7 dernières années à la Villa des Sources. Elle fut accompagnée par une équipe soignante formidable. Notre mère était reconnaissante aux personnes qui s'occupaient d'elle, de l'attention qu'elles lui portaient, de la gentillesse qu'elles lui témoignaient, du respect qu'elles lui montraient. Notre mère ne se plaignait pas, nous nous sentions en confiance, sachant qu'en cas de problème nous pouvions échanger simplement avec les responsables, la direction. Merci à chacun ! J'ajouterai que notre mère appréciait beaucoup les visites des personnes de l'aumônerie !

Par Guenael R. • La Villa des Sources , Ville-d'Avray