Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Ville-d'Avray
Accueil et accompagnement très professionnels. Une équipe bienveillante à l’écoute des résidents et des familles.
Par Mathilde D. • La Villa des Sources , Ville-d'Avray
Notre mère vient de mourir à 98 ans ayant vécu ses 7 dernières années à la Villa des Sources. Elle fut accompagnée par une équipe soignante formidable. Notre mère était reconnaissante aux personnes qui s'occupaient d'elle, de l'attention qu'elles lui portaient, de la gentillesse qu'elles lui témoignaient, du respect qu'elles lui montraient. Notre mère ne se plaignait pas, nous nous sentions en confiance, sachant qu'en cas de problème nous pouvions échanger simplement avec les responsables, la direction. Merci à chacun ! J'ajouterai que notre mère appréciait beaucoup les visites des personnes de l'aumônerie !
Par Guenael R. • La Villa des Sources , Ville-d'Avray
après avoir visité plusieurs établissement,c'est largement celui que j'ai préféré de par l'accueil chaleureux de sa directrice Mme Morel, la convivialité et la propreté des lieux. Ma mère y a fait un séjour temporaire d'un mois ; elle n'était pas du tout emballée à l'idée d'y aller mais à la fin de son séjour elle a reconnu tout de même que l'endroit était bien,ainsi que les repas et la gentillesse du personnel. merci pour tout Je n'hésiterai pas à refaire appel à vos services
Par Lale G. • La Villa des Sources , Ville-d'Avray
Établissement à taille humaine, bien tenu et très propre. Chambre agréable et bien équipée. Nourriture bonne, copieuse et variée. Personnel professionnel, attentif et très "humain". L'ambiance familiale de cet EPHAD ne peut que réconforter résidents et famille. Louise C.
Par Herve P. • La Villa des Sources , Ville-d'Avray
Excellent établissement ! Les locaux sont à taille humaine et favorise ainsi la convivialité. La directrice -Elsa Morel- et son équipe sont dans la bienveillance, l'empathie, et l'accompagnement à l'égard du résident comme de la famille. Le sourire est partout malgré les situations difficiles parfois et tout est fait pour rassurer, aider, soulager. Merci à tous !
Par Patricia L. • La Villa des Sources , Ville-d'Avray