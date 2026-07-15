Maisons de retraite / EHPAD dans les Yvelines

Maisons de retraite et EHPAD à Yvelines

Les Yvelines comptent 92 maisons de retraite et EHPAD répartis sur l'ensemble du département, pour une capacité totale de 3377 places. Ce territoire francilien, marqué par une forte présence de familles et de retraités aisés autour de Versailles, Saint-Germain-en-Laye ou Mantes-la-Jolie, propose une diversité d'hébergements adaptés à tous les profils de seniors. Que vous cherchiez une résidence médicalisée pour un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, un accueil temporaire après une hospitalisation, ou un établissement associatif proche de votre domicile, les Yvelines présentent une offre dense, structurée et de qualité.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD en Yvelines

Les 92 établissements yvelinois se concentrent surtout autour des grands pôles urbains du département. La zone de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye regroupe une part notable des résidences, avec une offre traditionnelle haut de gamme héritée du patrimoine royal. L'axe de la Seine, de Poissy à Mantes-la-Jolie, accueille des structures plus récentes, souvent médicalisées et tournées vers l'accompagnement des personnes dépendantes. Le sud des Yvelines, autour de Rambouillet et de la plaine de Versailles, propose quant à lui des résidences à taille humaine dans un cadre verdoyant et calme, très prisé des familles qui veulent un environnement paisible pour leurs aînés.

La répartition par statut juridique révèle une grande diversité de modèles. Le département compte 46 établissements publics, souvent rattachés à des hôpitaux locaux ou gérés par les centres communaux d'action sociale, ce qui assure une accessibilité tarifaire et une habilitation à l'aide sociale. Les 56 structures privées commerciales complètent l'offre avec des prestations hôtelières souvent plus poussées, tandis que les 36 établissements privés non lucratifs, portés par des associations ou des fondations, cherchent un équilibre entre tarifs maîtrisés et accompagnement humain personnalisé. Huit structures relèvent d'autres statuts spécifiques, notamment mutualistes.

Pour explorer les offres dans les grandes communes du département, consultez les pages dédiées à Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie, Poissy et Rambouillet.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD en Yvelines

Le prix médian d'un hébergement en maison de retraite ou EHPAD dans les Yvelines s'établit à 3291 € par mois, un tarif supérieur à la moyenne nationale qui reflète la réalité du marché immobilier et du coût de la vie en Île-de-France. La fourchette observée dans le département va de 660 € à 6000 € par mois, ce qui traduit une amplitude tarifaire considérable selon le type de structure, le niveau de prestations et la localisation précise.

Les tarifs les plus bas concernent en général des places en EHPAD public habilité à l'aide sociale, avec des chambres doubles ou des services hôteliers simples. À l'inverse, les résidences haut de gamme situées à Versailles ou dans l'ouest parisien peuvent dépasser les 5500 € par mois, notamment quand elles proposent des suites privées, une restauration gastronomique et un accompagnement personnalisé. Un établissement de gamme intermédiaire, associatif ou privé non lucratif, se situe généralement entre 2800 € et 3800 € mensuels tout compris.

Pour mieux comprendre la structure d'un devis, consultez notre dossier complet sur comment est calculé le prix d'un EHPAD. Les tarifs affichés regroupent trois composantes réglementaires : le tarif hébergement (chambre, repas, animations), le tarif dépendance (aide aux gestes de la vie quotidienne) et le tarif soins (pris en charge par l'Assurance maladie).

Bien choisir son établissement en Yvelines

Choisir une maison de retraite dans les Yvelines demande de concilier plusieurs critères parfois contradictoires. La proximité familiale reste souvent le premier facteur de décision, car la fréquence des visites pèse directement sur le bien-être du résident. Privilégiez une commune accessible depuis le domicile des proches, en tenant compte du trafic francilien qui peut transformer un trajet court en expédition éprouvante aux heures de pointe.

Les critères à examiner attentivement lors d'une visite sont nombreux :

Le ratio de personnel soignant par résident, surtout la nuit et le week-end

par résident, surtout la nuit et le week-end La présence d'une unité protégée pour les personnes désorientées ou atteintes de troubles cognitifs

La qualité et la variété des repas, idéalement préparés sur place

L'aménagement des chambres et la possibilité de personnaliser son espace de vie

Le projet de soins et le projet de vie individualisé proposé à chaque résident

N'hésitez pas à visiter plusieurs établissements, à des horaires différents, et à discuter avec les familles des résidents actuels. Un bon établissement accepte la transparence et encourage les visites spontanées. Notre guide sur les questions à poser lors d'une visite d'EHPAD vous accompagne dans cette démarche.

Soins et vie quotidienne

Les EHPAD yvelinois assurent une prise en charge médicalisée 24 heures sur 24, avec un médecin coordonnateur qui supervise les protocoles de soins et coordonne les intervenants extérieurs. Les équipes comprennent des infirmières diplômées, des aides-soignantes, des aides médico-psychologiques, et souvent un psychologue ainsi qu'un ergothérapeute ou un psychomotricien. Cette pluridisciplinarité rend possible un accompagnement global, depuis la gestion des traitements jusqu'à la stimulation cognitive.

La vie quotidienne s'organise autour d'un rythme adapté aux capacités de chacun. Les activités proposées couvrent un large spectre : ateliers mémoire, gymnastique douce, chant choral, jardinage thérapeutique, sorties culturelles dans le riche patrimoine yvelinois (château de Versailles, forêt de Rambouillet, bords de Seine), rencontres intergénérationnelles avec les écoles voisines. Cette diversité contribue directement au maintien de l'autonomie et au plaisir de vivre des résidents.

L'accompagnement médical s'étend aussi à la fin de vie, avec des équipes formées aux soins palliatifs et des conventions avec les réseaux de santé locaux. La sécurité est assurée par des dispositifs d'appel malade, des protocoles de prévention des chutes, et une vigilance permanente sur les risques infectieux.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les établissements des Yvelines proposent plusieurs formules d'accueil pour répondre aux besoins variés des familles. L'hébergement permanent reste la formule la plus répandue, avec une chambre individuelle ou double occupée à temps plein par le résident, qui peut y installer ses meubles et souvenirs personnels pour préserver sa tranquillité et ses repères.

L'hébergement temporaire, d'une durée maximale de 90 jours par an, constitue une solution précieuse dans plusieurs situations : convalescence après une hospitalisation, répit pour un aidant familial épuisé, période de travaux au domicile, ou simple test avant une admission définitive. Cette formule représente environ 5 à 10 % des places disponibles dans le département et demande souvent une réservation anticipée.

L'accueil de jour, disponible dans une dizaine de structures yvelinoises, donne à des personnes vivant encore à domicile la possibilité de passer une ou plusieurs journées par semaine au sein d'un EHPAD. Cette formule soulage les aidants, maintient la stimulation sociale et cognitive du senior, et prépare en douceur une éventuelle entrée future. Consultez notre dossier sur les solutions d'hébergement alternatif pour approfondir ces options.

APA, ASH et aides financières à Yvelines

Le financement d'un hébergement en maison de retraite représente un coût significatif que peu de familles peuvent assumer seules. Plusieurs dispositifs d'aide existent pour alléger cette charge dans les Yvelines.

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement est versée par le Conseil départemental des Yvelines aux résidents classés en GIR 1 à 4 selon la grille AGGIR. Elle couvre tout ou partie du tarif dépendance et son montant dépend du niveau de perte d'autonomie et des ressources du bénéficiaire. La demande se fait auprès du service APA du département, avec un délai d'instruction de deux mois environ.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) intervient quand les ressources du résident et l'obligation alimentaire des proches ne suffisent pas à couvrir le tarif hébergement. Elle est accordée sous conditions de ressources par le département, dans les établissements habilités à l'aide sociale. Attention, l'ASH est récupérable sur la succession, ce qui doit être anticipé en famille.

D'autres aides complètent ce dispositif : aides au logement (APL ou ALS) versées par la CAF, réductions d'impôt au titre des frais de dépendance, aides des caisses de retraite complémentaires (AGIRC-ARRCO notamment), et parfois aides ponctuelles des mutuelles. Notre dossier aides financières pour l'EHPAD détaille l'articulation de ces différents soutiens et vous aide à monter votre plan de financement.

Pour comparer les 92 maisons de retraite et EHPAD des Yvelines selon vos critères (localisation précise, tarifs, statut, places disponibles), utilisez l'outil de recherche de BookingSeniors. Vous y trouverez les fiches détaillées de chaque établissement, les avis des familles, et pourrez demander des devis personnalisés gratuitement, même le week-end, pour trouver la solution la plus adaptée à votre situation.