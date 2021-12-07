Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Issy-les-Moulineaux
J’ai réalisé un stage en psychologie dans cet Ehpad spécialisé pour les personnes ayant des troubles cognitifs majeurs. L’équipe est très bien formé, compétente et attentive à l’ensemble des résidents et de leur besoin. L’établissement propose également des interventions non médicamenteuses à destination des résidents. Je remercie à nouveau l’ensemble de l’équipe, le personnel soignant, la direction et la psychologue de m’avoir accueilli et d’avoir participé à ma formation.
Par Alexina G. • Residence Les Neuf Muses , Issy-les-Moulineaux
Un établissement chaleureux où la qualité de vie des résidents est au cœur des priorités. L'équipe est attentive, bienveillante et toujours à l'écoute. Les activités proposées sont variées et adaptées, participant au bien-être des résidents.
Par Alice B. • Residence Les Neuf Muses , Issy-les-Moulineaux
L'approche bienveillante des soignants et de l'encadrement confirme qu'il y a une grande différence entre les structures associatives comme l'ARPAVIE et les sociétés gérées par des fonds de pensions...
Par Emmanuel L. • Residence Les Neuf Muses , Issy-les-Moulineaux
Ayant fait un stage en tant qu’étudiante infirmière, j’ai vraiment apprécié ce lieu de stage. Merci encore à toute l’équipe et au directeur! Bonne prise en charge des résidents dans la globalité, en respectant leur intimité et leur degré d’autonomie. Personnel compétent et bienveillant envers les résidents . L’établissement est propre, bien entretenu,petit plus pour le jardin.
Par Julia G. • Residence Les Neuf Muses , Issy-les-Moulineaux