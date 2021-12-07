J’ai réalisé un stage en psychologie dans cet Ehpad spécialisé pour les personnes ayant des troubles cognitifs majeurs. L’équipe est très bien formé, compétente et attentive à l’ensemble des résidents et de leur besoin. L’établissement propose également des interventions non médicamenteuses à destination des résidents. Je remercie à nouveau l’ensemble de l’équipe, le personnel soignant, la direction et la psychologue de m’avoir accueilli et d’avoir participé à ma formation.

Par Alexina G. • Residence Les Neuf Muses , Issy-les-Moulineaux