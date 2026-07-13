Maisons de retraite / EHPAD à Paris

Maisons de retraite et EHPAD à Paris

Paris, c'est 84 EHPAD éparpillés un peu partout dans ses arrondissements. Quand on cherche une place pour un parent ou un grand-parent qui perd en autonomie, on se retrouve face à une offre plutôt dense (établissements publics, associatifs, privés) avec des profils franchement différents côté tarifs, taille et spécialisation. Le hic, c'est justement de s'y retrouver. Comprendre ce que ça coûte vraiment, repérer l'établissement qui va coller aux besoins de la personne concernée... ça demande un peu de méthode.

84 EHPAD à Paris, entre Rive gauche, Rive droite et Montmartre

Alors non, les 84 EHPAD parisiens ne sont pas répartis de manière uniforme. Loin de là. Certains arrondissements en concentrent bien plus que d'autres : le 13e arrondissement et le 14e arrondissement, par exemple, arrivent en tête avec 9 établissements chacun. Juste derrière, le 20e et le 19e comptent 8 EHPAD. Viennent ensuite le 15e (7 établissements), le 16e et le 18e (6 chacun) puis le 12e (5 établissements). Sans surprise, les arrondissements du centre, bourrés de bureaux et de commerces, ont moins de places disponibles.

Sur la question du statut, Paris fait un peu bande à part par rapport au reste du pays. On y dénombre 129 places en établissements publics, 79 en associatifs et 35 en privés. Pourquoi une telle prédominance du public et de l'associatif ? Ça tient beaucoup à l'histoire hospitalière de la ville et au rôle du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP), qui gère lui-même plusieurs EHPAD municipaux.

En moyenne, on tourne autour de 122 places par établissement. Bon, ça cache des réalités très différentes. Certains EHPAD parisiens sont de grosses structures adossées à des hôpitaux, quand d'autres, souvent du côté associatif, fonctionnent à taille plus humaine dans des bâtiments rénovés. Un établissement du 16e niché à deux pas du Bois de Boulogne, un EHPAD du 19e avec vue sur les Buttes-Chaumont... les cadres de vie changent autant que les quartiers eux-mêmes.

Combien coûte un EHPAD à Paris (75)

Autant le dire tout de suite : Paris figure parmi les départements les plus chers de France pour l'hébergement en EHPAD. Et les écarts de tarifs sont vraiment importants selon le type de chambre, le standing et le statut de l'établissement.

Pour une chambre simple, la médiane tourne à 4 725 €/mois. On va de 2 670 € dans les structures publiques les plus accessibles à 6 690 € pour les établissements haut de gamme. Et si la famille vise un standing supérieur, il faut s'accrocher : la chambre simple de luxe affiche une médiane de 7 230 €/mois, avec des tarifs qui oscillent entre 3 300 € et 13 290 €.

La chambre double, que choisissent parfois des couples, revient à 4 793 €/mois en médiane (de 2 970 à 9 900 €). Les chambres en unité protégée, pensées pour les personnes atteintes de troubles cognitifs type maladie d'Alzheimer, atteignent une médiane de 4 980 €/mois (de 2 921 à 6 840 €). Finalement, le surcoût par rapport à une chambre classique reste contenu, ce qui traduit l'encadrement tarifaire de ces unités spécialisées.

Et ce n'est pas fini. Il faut ajouter le tarif dépendance, qui dépend du niveau de perte d'autonomie du résident. À Paris, voilà ce que ça donne au quotidien :

GIR 1-2 (dépendance forte) : 22,60 €/jour, soit environ 687 € par mois.

GIR 3-4 (dépendance modérée) : 14,34 €/jour, soit environ 436 € par mois.

GIR 5-6 (autonomie conservée) : 6,08 €/jour, soit environ 185 € par mois.

En additionnant tout, le coût mensuel réel pour une personne en GIR 1-2 dans une chambre simple tourne autour de 5 400 €. Oui, ça donne le vertige. Mais il existe plusieurs aides qui permettent de faire baisser la note, on en parle un peu plus loin.

Bien choisir sa maison de retraite à Paris (75)

Trouver le bon EHPAD à Paris, ça ne se résume pas à comparer des prix. Il y a plein de critères à croiser. La localisation, déjà, ça pèse énormément : un établissement proche de chez les proches, ça facilite les visites régulières. Et les visites, on le sait, ça joue directement sur le moral du résident. Un EHPAD dans le 14e près du parc Montsouris, ce n'est pas du tout la même ambiance qu'un établissement du 18e au pied de Montmartre.

Le dossier d'admission, lui, est le même partout. Un volet médical rempli par le médecin traitant, un volet administratif. Et rien n'interdit de déposer ce dossier dans plusieurs EHPAD en même temps. Franchement, à Paris, c'est même conseillé vu que les listes d'attente peuvent être longues (parfois très longues).

Quand vous visitez un établissement, soyez attentif à certains détails. L'ambiance générale, la qualité des repas, l'état des espaces communs et des chambres, le ratio soignants/résidents, la présence ou non d'un médecin coordonnateur à temps plein. Pensez aussi à demander quelles activités existent et comment la vie collective est organisée au quotidien. Parce qu'un EHPAD où les résidents passent la journée entière dans leur chambre, ce n'est pas le même accompagnement qu'un endroit avec des ateliers tous les jours, des sorties ou un jardin où se promener.

Soins et vie quotidienne en EHPAD à Paris (75)

Chaque EHPAD parisien a son équipe soignante pluridisciplinaire : aides-soignants, infirmiers, médecin coordonnateur, psychologue, kinésithérapeute. Petit point rassurant : le tarif soins, c'est l'Assurance maladie qui le prend intégralement en charge. Il n'apparaît pas sur la facture du résident.

Les établissements parisiens ont aussi un avantage qu'on ne retrouve pas partout : la proximité directe avec les hôpitaux de l'AP-HP. Une urgence, une consultation spécialisée ? Les transferts se font vite. D'ailleurs, pas mal d'EHPAD sont carrément installés sur des sites hospitaliers ou à quelques rues d'un centre de soins.

Au jour le jour, la vie s'organise autour des repas, des soins, des activités, des temps de repos. Beaucoup d'EHPAD parisiens proposent des animations culturelles qui profitent du contexte de la capitale : visites virtuelles de musées, interventions d'artistes, lectures, ateliers mémoire. Les établissements qui disposent d'un espace extérieur (cour intérieure, terrasse, bout de jardin), c'est vraiment un plus dans un contexte aussi urbain. Pour les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés, les unités protégées assurent un encadrement renforcé dans un espace sécurisé, avec du personnel formé aux approches non médicamenteuses.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour à Paris (75)

L'hébergement permanent, c'est la formule classique. Le résident s'installe durablement, l'établissement devient son lieu de vie. Mais il existe d'autres options, et elles valent le coup d'être connues.

L'hébergement temporaire, d'abord. On parle d'un séjour de quelques semaines à quelques mois, pour des situations bien précises : sortie d'hôpital avec besoin de rééducation, aidant familial qui doit s'absenter un moment, ou tout simplement une période d'essai avant de s'engager sur du long terme. Le souci à Paris, c'est que les places en temporaire sont rares et très demandées. Mieux vaut anticiper et s'y prendre plusieurs semaines à l'avance.

L'accueil de jour, c'est encore autre chose. Là, la personne âgée continue de vivre chez elle mais vient passer une ou plusieurs journées par semaine à l'EHPAD. Elle participe aux activités, prend ses repas sur place, et rentre le soir. C'est une bonne solution pour souffler quand on est aidant, tout en gardant du lien social pour le proche. Plusieurs EHPAD parisiens ont des places dédiées à l'accueil de jour, surtout dans les arrondissements périphériques où les établissements sont plus nombreux.

APA, ASH et aides financières à Paris (75)

Quand les tarifs dépassent souvent 4 500 € par mois, les aides financières ne sont vraiment pas un détail. Elles peuvent couvrir une bonne partie de la facture, et ça change tout.

L'APA en établissement (allocation personnalisée d'autonomie) est versée par le département de Paris aux résidents classés en GIR 1 à 4. Concrètement, elle prend en charge une partie du tarif dépendance. Combien exactement ? Ça dépend du niveau de GIR et des ressources de la personne. La demande se dépose auprès du département de Paris, et dans la plupart des cas, l'APA est versée directement à l'établissement.

L'ASH (aide sociale à l'hébergement) concerne les personnes dont les revenus ne couvrent pas les frais d'hébergement. Le département l'accorde sous conditions de ressources. Attention quand même : l'ASH ne fonctionne que dans les EHPAD habilités à l'aide sociale, et à Paris, ça ne représente qu'une partie des établissements. Surtout des structures publiques et quelques EHPAD associatifs.

Il y a aussi d'autres coups de pouce. Les aides au financement comprennent les aides au logement (APL ou ALS), que la CAF verse même en EHPAD, et les réductions d'impôt pour frais de dépendance (25 % des sommes versées, dans la limite de 10 000 € par an). Certaines caisses de retraite accordent également des aides ponctuelles. En cumulant tout ça, on peut réduire le reste à charge de plusieurs centaines d'euros par mois.

Où trouver un EHPAD à Paris (75)

Les 84 EHPAD de Paris se répartissent dans la plupart des arrondissements. Pour chercher par secteur, vous pouvez consulter les pages par arrondissement : EHPAD dans le 13e, 14e arrondissement, 20e arrondissement, 19e arrondissement ou encore 15e arrondissement. Chaque page liste les établissements disponibles avec leurs tarifs actualisés et leurs caractéristiques.