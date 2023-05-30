Deuxième année que ma mère fait un séjour dans l’établissement durant mes vacances. Elle a été très satisfaite de l’accueil et de la disponibilité que ce soit au niveau de la direction que du personnel accompagnant. Elle a apprécié sa chambre, l’environnement, le jardin et la bonne ambiance générale. J’ai pu profiter de mes vacances en toute sérénité sachant qu’elle était dans un établissement de qualité. Merci à tous.

Par Chantal • Résidence Le Cap , Bois-Colombes