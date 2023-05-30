Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bois-Colombes
J'interviens depuis quelques années auprès des résidents de l'ehpad à travers des ateliers d'arts martiaux/boxe et j'ai toujours été bien accueilli, l'équipe est professionnelle et bienveillante. Je ne peux que vous recommander cet endroit.
Par Samir A. • Résidence Le Cap , Bois-Colombes
Je viens de quitter le Cap, après les dernières formalités, ma Mamichou ayant entamé son dernier voyage. Je tenais à vous remercier Toutes et Tous pour votre accueil, votre écoute bienveillante et votre délicatesse. Ma Mamichou me disait être chanceuse d’être entourée de la sorte! Elle est partie sereinement lovée de votre douceur! Merci Emmanuelle, Younes, Sandrine, Roxane, Myriam et les autres! Prenez soin de vous! Je vous embrasse Marie Noëlle Araud Bosc
Par Marie N. • Résidence Le Cap , Bois-Colombes
Félicitations au personnel soignant et non soignant pour sa bienveillance, sa patience et sa grande gentillesse.
Par Leguem D. • Résidence Le Cap , Bois-Colombes
Deuxième année que ma mère fait un séjour dans l’établissement durant mes vacances. Elle a été très satisfaite de l’accueil et de la disponibilité que ce soit au niveau de la direction que du personnel accompagnant. Elle a apprécié sa chambre, l’environnement, le jardin et la bonne ambiance générale. J’ai pu profiter de mes vacances en toute sérénité sachant qu’elle était dans un établissement de qualité. Merci à tous.
Par Chantal • Résidence Le Cap , Bois-Colombes
Une équipe très attentionnée et bienveillante auprès des personnes et une Direction à l'écoute des familles. Grand Merci pour les soins portés à notre parent.
Par Véronique M. • Résidence Le Cap , Bois-Colombes