Maisons de retraite / EHPAD dans le Val-d'Oise

Maisons de retraite et EHPAD à Val-d'Oise
Le Val-d'Oise compte 75 maisons de retraite et EHPAD répartis sur l'ensemble du département, de la vallée de l'Oise aux portes de Paris en passant par le Vexin français. Pour les familles qui cherchent une solution d'hébergement adaptée à un parent âgé, ce territoire propose une vraie diversité : établissements publics hospitaliers, résidences privées haut de gamme, structures associatives à but non lucratif ou encore petites unités de vie dans des communes rurales. Avec 1919 logements disponibles sur le département, chaque famille peut trouver une réponse proche du domicile, selon le niveau de dépendance, le budget et le projet de vie du futur résident.
Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD en Val-d'Oise
Les établissements sont implantés dans toutes les grandes agglomérations du département, avec une concentration logique autour des pôles urbains comme Cergy, Argenteuil, Sarcelles, Pontoise et Franconville. Les communes plus rurales du Vexin, autour de Marines, Magny-en-Vexin ou Vigny, disposent aussi de résidences à taille humaine, souvent très prisées des familles qui cherchent un cadre verdoyant et une ambiance plus intime.
La répartition par statut juridique reflète le tissu médico-social français. Sur les 75 structures recensées, 45 relèvent du secteur privé commercial, animé par de grands groupes nationaux et des opérateurs indépendants. 41 établissements dépendent du secteur privé non lucratif, porté par des associations, des fondations et des congrégations historiques du Val-d'Oise. Le secteur public regroupe 27 structures, principalement adossées à des centres hospitaliers comme celui de Pontoise ou à des centres communaux d'action sociale. Cette pluralité donne à chaque famille une offre alternative, avec des tarifs, des projets de soins et des ambiances assez différents.
Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD en Val-d'Oise
Le prix médian d'une place en maison de retraite ou en EHPAD en Val-d'Oise s'établit à 2742 € par mois pour une chambre individuelle, hébergement et dépendance confondus. Ce tarif médian place le département dans la moyenne francilienne, un peu en dessous des prix pratiqués à Paris intra-muros et dans les Hauts-de-Seine, mais au-dessus des départements ruraux de province.
La fourchette tarifaire observée sur le territoire est large : de 621 € par mois pour les formules les plus accessibles (souvent des foyers-logements ou des places en tarif aide sociale) jusqu'à 201210 € par mois pour des séjours très spécifiques en unité protégée ou en hébergement de prestige. Cette amplitude s'explique par la diversité des prestations : surface de la chambre, niveau de confort, services hôteliers, animations, localisation géographique et statut de l'établissement pèsent lourdement sur la facture mensuelle.
- Le secteur public affiche en général les tarifs les plus contenus, souvent entre 1900 € et 2400 € par mois
- Le secteur associatif se situe entre 2300 € et 3000 € par mois selon les structures
- Le secteur privé commercial dépasse fréquemment 3000 € par mois, avec des pointes au-delà de 4500 € pour les résidences récentes
Pour affiner votre budget, pensez à consulter notre guide sur la facture en EHPAD qui détaille la structure tarifaire en trois parties : hébergement, dépendance et soins. Cette lecture aide à comparer deux devis sur une base rigoureuse et à éviter les mauvaises surprises lors de l'entrée en établissement.
Bien choisir son établissement en Val-d'Oise
Le choix d'une maison de retraite ne se résume pas à une question de prix. Il engage le quotidien de votre proche sur plusieurs années, parfois plus de dix ans. Avant toute visite, posez-vous quelques questions simples : le futur résident veut-il rester proche de sa famille, de son médecin traitant, de son quartier habituel ? A-t-il besoin d'une unité spécialisée Alzheimer ? Préfère-t-il un petit établissement familial ou une grande résidence avec beaucoup d'animations ?
Lors des visites, soyez attentif à plusieurs indicateurs concrets : l'accueil du personnel, la propreté des parties communes, l'odeur des couloirs, la qualité des repas servis le jour de votre passage, le taux d'encadrement soignant, l'existence d'un projet de vie individualisé et les retours des familles déjà présentes. Demandez systématiquement à consulter le dernier rapport d'évaluation externe, le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour type.
N'hésitez pas non plus à comparer plusieurs structures sur des critères proches. Notre checklist de visite en EHPAD propose une grille d'analyse complète pour objectiver votre décision et éviter de vous laisser impressionner par le seul hall d'accueil.
Soins et vie quotidienne
Les maisons de retraite médicalisées du Val-d'Oise accueillent majoritairement des personnes en perte d'autonomie physique ou cognitive. L'équipe soignante se compose en général d'un médecin coordonnateur, d'infirmières coordinatrices, d'infirmiers diplômés, d'aides-soignantes, d'aides médico-psychologiques et d'agents de service hôtelier. Un psychologue, un kinésithérapeute, un ergothérapeute et parfois un psychomotricien viennent souvent compléter ce dispositif pluridisciplinaire.
Au-delà des soins, la vie sociale tient une place importante. Ateliers mémoire, gymnastique douce, chorale, jardinage thérapeutique, médiation animale, sorties au marché ou au restaurant : les animateurs proposent un planning hebdomadaire varié pour garder les résidents actifs et stimulés. Le Val-d'Oise, riche d'un patrimoine naturel remarquable (forêt de Montmorency, parc naturel régional du Vexin), donne aussi aux établissements la possibilité d'organiser des sorties en extérieur très appréciées des résidents encore mobiles.
La qualité de la restauration constitue un autre marqueur fort. Les repas, confectionnés sur place par une cuisine interne ou livrés en liaison froide, rythment la journée et représentent un moment social majeur. Les familles peuvent d'ailleurs partager un déjeuner avec leur proche dans la plupart des structures, moyennant une réservation et un coût modique.
Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour
Tous les établissements ne proposent pas les mêmes formules d'accueil. L'hébergement permanent reste la solution la plus courante : le résident s'installe durablement, souvent jusqu'à la fin de sa vie. L'hébergement temporaire, limité à 90 jours par an, sert à tester une structure, à soulager un aidant familial épuisé ou à prendre le relais pendant une hospitalisation ou des travaux au domicile.
L'accueil de jour, disponible dans plusieurs EHPAD du département, reçoit la personne âgée sur la journée uniquement, une à plusieurs fois par semaine. Cette formule maintient le lien social, stimule les capacités cognitives et apporte un répit régulier aux proches aidants. Elle convient particulièrement aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au stade débutant ou modéré.
Certaines résidences disposent aussi d'unités protégées fermées pour les personnes désorientées, d'unités d'hébergement renforcé (UHR) pour les troubles sévères du comportement, ou de pôles d'activités et de soins adaptés (PASA). Précisez toujours auprès de l'équipe d'accueil quelles formules sont réellement disponibles au moment de votre recherche, car le turnover varie selon les mois.
APA, ASH et aides financières à Val-d'Oise
Financer une maison de retraite pèse lourd dans le budget familial. Plusieurs aides financières réduisent sensiblement le reste à charge. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement, versée par le Conseil départemental du Val-d'Oise, couvre une partie du tarif dépendance selon le niveau de GIR du résident (de GIR 1, forte dépendance, à GIR 6, autonomie préservée).
L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) s'adresse aux personnes dont les ressources ne suffisent pas à payer l'hébergement. Elle est versée par le département aux établissements habilités à l'aide sociale, avec une récupération possible sur la succession et une participation demandée aux obligés alimentaires (enfants, petits-enfants). Tous les EHPAD ne sont pas habilités ASH : vérifiez ce point avant de signer un contrat si les ressources sont limitées.
Les Aides Personnalisées au Logement (APL) et l'Allocation de Logement Sociale (ALS), versées par la Caisse d'Allocations Familiales, peuvent aussi alléger la facture mensuelle. Enfin, les frais d'hébergement et de dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25 % dans la limite de 10 000 € de dépenses annuelles. Pour approfondir ces dispositifs, consultez notre guide complet des aides financières qui récapitule les démarches, les plafonds et les délais d'instruction.
Pour comparer les 75 maisons de retraite et EHPAD du Val-d'Oise selon vos critères (prix, localisation, statut, unité Alzheimer, disponibilité), utilisez le comparateur BookingSeniors dédié au Val-d'Oise. Vous y trouverez les fiches détaillées de chaque résidence, les tarifs actualisés, les photos et les coordonnées pour organiser une visite rapidement.
Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD dans le Val-d'Oise
Ma maman a séjourné ces derniers mois sur la résidence Val de France. Elle a été accompagnée pour sa fin de vie sur la résidence, comme elle le souhaitait. L'équipe soignante et paramédicale ont été à notre écoute, ils nous ont laissé être au chevet de maman jour et nuit afin d'être présents dans ses derniers instants. Nous avons ressenti beaucoup de bienveillance, et c'est ce que nous avions besoin à ce moment là.
Par Angélique F. • Résidence Du Val De France , Domont
Au mois de mai jai visité ma tante et jai été trés surprise de constater un si bon atmosphére au seins d'un EHPAD . Du personnels accueillants et à l'écoute et une superbe ambiance aux animations . Je vous recommande+++
Par Brigitte E. • Résidence Adélaïde Hautval , Villiers-le-Bel
Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de l'établissement pour l'accueil qu'ils ont réservé à mon épouse et à moi-même. Grâce à leur dévouement, j'ai eu la chance de célébrer mes 50 ans de mariage avec Françoise dans un cadre rempli de bienveillance et de joie. À travers leur accompagnement, j'ai retrouvé non seulement mon épouse, mais aussi un véritable plaisir de vivre. J'ai également découvert une nouvelle famille, qui se montrent toujours disponibles et attentionnés. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous chaque jour !
Par Raymond D. • Résidence Adélaïde Hautval , Villiers-le-Bel
Ma maman, 97 ans, a été admise à la Platforme Adelaide Hautval en février 2025. Dès la préparation du dossier, l’administration de l’établissement s’est montrée accueillante, professionnelle et surtout, pleine de compassion pour ma maman.(Déplacement a l’Ehpad précèdent pour la visite médicale). En tant que fille, j’ai été accompagnée dans toutes les démarches administratives par le Directeur, M. Toutah, ses adjoints Mme Talmatkadi et M.Omar Massi, médecin de l’Ehpad et assistants de la direction. Je tiens à remercier spécialement Monsieur Omar Massi pour son implication dans l’aboutissement du dossier de ma mère auprès du Département. Le personnel soignant s’est montré gentille, professionnel et traite ma mère avec beaucoup de respect et d’amour. L’établissement est très moderne et équipé de la nouvelle technologie en matière de gestion (étiquetage électronique de la linge suivie par l’ordinateur, par exemple) et des soins. C’est le premier Ehpad dont l’équipe va au delà de mes attentes! Merci de tout mon cœur!!! Irina Kassatkina
Par Irina K. • Résidence Adélaïde Hautval , Villiers-le-Bel