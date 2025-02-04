Cela fait maintenant 4 ans et demi que j intervient via ma société: silver beauté dans la résidence emeis les bords de Seine pour prendre soin des résidents en coiffure. Du personnels soignants en passant par l équipe d animations ainsi que le personnels de l accueil,de la restauration,de la lingerie tous sont dévoué et tellement bienveillants pour être auprès des résidents et leurs bien être. Plus qu une résidence de travail , ce sont des liens créé tous ensembles au fils des années maintenant, un attachement ,comme une grande famille.

Par Christelle S. • Résidence Les Bords De Seine , Neuilly-sur-Seine