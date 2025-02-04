Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Neuilly-sur-Seine
Une belle équipe qui a pris le relais d’un hôpital franco-britannique très défaillant , ayant déclaré ma maman démente et grabataire lui refusant ainsi un accès à un centre de réadaptation par un dossier épouvantablement à charge. En 2 mois, l’ensemble du personnel : soignants, kines, aide soignante, psychologue, administratifs, animateur, coiffeuse externe,… tous ont contribué à remettre ma maman sur pied déjouant les pronostics malveillants de l’hôpital. Ne pas écouter les journalistes en mal d’audience , extirpant leurs vieux dossiers sans prendre le temps d’argumenter avec rigueur fonder leurs analyses préétablies toutes faites. Un grand merci
Par Bruno M. • Résidence Les Bords De Seine , Neuilly-sur-Seine
Cela fait maintenant 4 ans et demi que j intervient via ma société: silver beauté dans la résidence emeis les bords de Seine pour prendre soin des résidents en coiffure. Du personnels soignants en passant par l équipe d animations ainsi que le personnels de l accueil,de la restauration,de la lingerie tous sont dévoué et tellement bienveillants pour être auprès des résidents et leurs bien être. Plus qu une résidence de travail , ce sont des liens créé tous ensembles au fils des années maintenant, un attachement ,comme une grande famille.
Par Christelle S. • Résidence Les Bords De Seine , Neuilly-sur-Seine
C’est toujours un immense plaisir pour nous d’intervenir chaque semaine dans cette magnifique résidence, où nous faisons chanter les résidents dans une ambiance joyeuse et festive. Nous sommes accueillis avec bienveillance par l’ensemble des personnels de soin et d’animation, notamment Adriana, dont nous saluons la disponibilité et la gentillesse. Chaque visite est un moment privilégié au cœur d’une atmosphère de bien-être et de sérénité, où nous retrouvons avec bonheur tous les résidents. Didier Faradji, Directeur du Carré Musical
Par Didier F. • Résidence Les Bords De Seine , Neuilly-sur-Seine
L'ensemble du personnel de la Résidence Bords de Seine Neuilly / Seine fait preuve à la fois de grand professionnalisme (bien-être et soins médicaux) et de bienveillance au quotidien. Nos ainés sont pris en main en toute sécurité avec des attentions adaptés aux besoins. Bravo et merci à tous les échelons hiérarchiques de l'établissement.
Par Thierry L. • Résidence Les Bords De Seine , Neuilly-sur-Seine
Nous sommes très contents du personnel . Des animations proposées . Notre résidente Madeleine y est très bien . On s’occupe très bien d’elle . Merci beaucoup .
Par Roselyne D. • Résidence Les Bords De Seine , Neuilly-sur-Seine