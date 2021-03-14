Mes frères, ma soeur et moi tenons à remercier toute l’équipe de Domus Empereur qui a accompagné notre mère au cours des quatre dernières années de sa vie. Arrivée en novembre 2021, pendant la Covid, elle a été accueillie avec beaucoup d’humanité. Malgré le confinement, les mesures d’isolement ont été assouplies : nous pouvions aller la voir chaque jour autant que nous le voulions. Par la suite, nous avons particulièrement apprécié tout ce qui était mis en oeuvre pour créer un climat apaisant, protecteur et stimulant au sein du petit groupe de l’Unité Protégée. Quand nous venions voir Maman, nous nous sentions accueillis ; l’ambiance familiale était rassurante. Nous pensons qu’elle se sentait en sécurité affective dans cet environnement bienveillant. Nous nous étions attachés au personnel et aux autres résidents qui faisaient dorénavant partie de sa vie. Notre gratitude est grande et nous souhaitons à chacun de trouver les ressources intérieures nécessaires pour continuer à exercer cette mission difficile auprès de nos aînés, avec générosité et bienveillance.

Par Véronique L. • Résidence de l'Empereur , Garches