Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Garches
Établissement confortable et dans la verdure. Le personnel est souriant et chaleureux. Ma mère y a séjourné pendant 3 ans. Merci pour votre accueil et votre accompagnement.
Par B G. • Résidence Isis , Garches
La résidence est très bien tenue. Beaucoup d’animations et de jeux. Les résidents bénéficient d’une cuisine de qualité. Sans oublier la compétence, la bienveillance et le respect du personnel soignant , qui font que les résidents et leurs familles se sentent en confiance . Merci Madame BECHADERGUE ! Yves Zoccola
Par Yves Z. • Résidence Isis , Garches
Mes frères, ma soeur et moi tenons à remercier toute l’équipe de Domus Empereur qui a accompagné notre mère au cours des quatre dernières années de sa vie. Arrivée en novembre 2021, pendant la Covid, elle a été accueillie avec beaucoup d’humanité. Malgré le confinement, les mesures d’isolement ont été assouplies : nous pouvions aller la voir chaque jour autant que nous le voulions. Par la suite, nous avons particulièrement apprécié tout ce qui était mis en oeuvre pour créer un climat apaisant, protecteur et stimulant au sein du petit groupe de l’Unité Protégée. Quand nous venions voir Maman, nous nous sentions accueillis ; l’ambiance familiale était rassurante. Nous pensons qu’elle se sentait en sécurité affective dans cet environnement bienveillant. Nous nous étions attachés au personnel et aux autres résidents qui faisaient dorénavant partie de sa vie. Notre gratitude est grande et nous souhaitons à chacun de trouver les ressources intérieures nécessaires pour continuer à exercer cette mission difficile auprès de nos aînés, avec générosité et bienveillance.
Par Véronique L. • Résidence de l'Empereur , Garches
Accueil professionnel et attentionné, établissement qui possède beaucoup d’atouts
Par Christophe F. • Résidence de l'Empereur , Garches
Qualité de l’accueil et des locaux Animation, services, psychomotriciennes formidables Écoute des familles
Par Veronique G. • Résidence de l'Empereur , Garches