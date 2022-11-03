Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Gennevilliers
L'endroit est très sympa et calme Le personnel très accueillant
Par Jacqueline M. • Résidence Villa Caroline , Gennevilliers
Mon père(Mr desnos) était chez vous pour 1 mois, je vous remercie pour l accueil que vous m avez réservé au téléphone, car habitant la Drôme, je ne pouvais être près de lui.. Il est retourné chez sa compagne et le soir même, les pompiers revenaient le chercher, il est de nouveau à St Antoine en gériatrie Mille merci encore pour votre gentillesse
Par Cal B. • Résidence Villa Caroline , Gennevilliers
La Villa Caroline est un établissement vraiment accueillant ! La directrice et son personnel usent de bienveillance chaque jour et les équipes sont composées de personnes humaines, qui mettent tout en œuvre pour le bien-être des résidents. La vie sociale y est riche et les familles sont impliquées dans la vie quotidienne de leur proche. Je ne garderai que des bons souvenirs de cette résidence. Bravo !
Par Daria D. • Résidence Villa Caroline , Gennevilliers
Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toute l'équipe ainsi qu'à ma tutrice J. pour l'accueil chaleureux et le soutien constant durant mon stage. Grâce à leur patience et à leur expertise, j'ai pu apprendre énormément et m'épanouir tant sur le plan professionnel que personnel. La direction et les personnels ont été formidables et ont su créer un environnement propice à mon développement. Je les remercie pour leur bienveillance et leurs précieux conseils tout au long de cette expérience enrichissante. Céridor Néhémie.
Par Marco • Résidence Villa Caroline , Gennevilliers
Une super belle résidence un accueil au top un personnel aux petits soins, une directrice accessible et où la porte est grande ouverte merci au personnel de la villa caroline
Par Nasssoso 2. • Résidence Villa Caroline , Gennevilliers