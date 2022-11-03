Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toute l'équipe ainsi qu'à ma tutrice J. pour l'accueil chaleureux et le soutien constant durant mon stage. Grâce à leur patience et à leur expertise, j'ai pu apprendre énormément et m'épanouir tant sur le plan professionnel que personnel. La direction et les personnels ont été formidables et ont su créer un environnement propice à mon développement. Je les remercie pour leur bienveillance et leurs précieux conseils tout au long de cette expérience enrichissante. Céridor Néhémie.

Par Marco • Résidence Villa Caroline , Gennevilliers