Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Clamart
J'avais beaucoup de crainte au début sur les EHPAD, mais je tiens a remercier chaleureusement toute l'équipe soignante, aide-soignante, encadrante et j'en oublie surement car vous avez apportez à ma tante qui étais avec vous pendant un peu plus de deux ans de la sécurité, de l'attention, de la bienveillance et elle vous le rendais avec son sourire. Merci à vous tous car vous m'avez aussi soutenu et je vous dis BRAVO et merci de veiller ainsi sur nos ainés car ce que vous faites n'est pas facile tous les jours. Continuez ainsi et ne baissez pas les bras.
Par Caroline B. • Résidence Alphonse Daudet , Clamart
L’équipe de la Résidence Alphonse Daudet a été présente auprès de notre mère tout au long de sa dernière année. Au cours des nombreux mois de son séjour, nous avons partagé avec toutes et tous de merveilleux moments apaisants, reposants, joyeux, chaleureux… Quelques semaines après son arrivée, ma mère me disait « j’aimerais bien rester ici, passer l’hiver, profiter du printemps ». Nous pouvions la visiter quand nous le voulions et à chaque fois nous étions surpris de la prise en charge qui était faite. Non seulement celle du résident mais aussi celle de la famille. Tout en respectant les lieux qui sont très bien entretenus incluant les chambres et linge, nous nous sommes sentis détendus, disponibles pour notre proche sans interférences mais entourés de beaucoup de respect et d’amour. Il y a de très nombreuses activités quotidiennes et événements dont nous étions au courant par l’application DomusVi, et lorsque nous étions absents, la résidence était pleine de vie comme en témoignent photos ou nous lors de nos visites inopinées. Nous avions également la possibilité de déjeuner avec notre mère dans ce séjour lumineux, entourés des autres familles qui tout comme nous, avaient le sourire. On se regardait les yeux pleins de gratitude pour le respect, la vigilance et l’attention portés à chacun. La résidence Alphonse Daudet de Clamart est en réalité une grande famille apaisée et bienveillante !! L’annonce du décès de notre mère s’est faite par téléphone par un Monsieur qui se reconnaîtra et dont le ton de voix et les mots ont rempli mon « Église ». Ma femme et moi nous y sommes faits des ami(e)s. Fort de tout ce que nous avons reçu, nous avons pu aborder avec la plus grande sérénité la cérémonie d’obsèques ainsi que l’inhumation. Aujourd’hui notre mère repose dans la paix, apaisée, aimée et soulagée. Tous les moments vécus sont gravés dans notre cœur et nous regrettons seulement de ne pas citer ceux, qui nous ont salués, qui nous connaissaient mais dont nous n’avons pas eu le temps de connaître leur nom ou prénom. A eux aussi toute notre chaleureuse gratitude !!! Ayan et Eric B.
Par Eric B. • Résidence Alphonse Daudet , Clamart
Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers l'ensemble de l'équipe de la résidence Alphonse Daudet pour les deux années de soins qu'ils ont prodigués à mon grand-père. La qualité de l'accueil, la bienveillance et le professionnalisme de chaque membre du personnel ont permis à mon grand-père de se sentir accompagné et respecté tout au long de son séjour. Un grand merci à la directrice, pour son écoute et son dévouement. Grâce à vous tous, mon grand-père a pu vivre ses derniers moments dans un environnement calme, sécurisé et plein de chaleur humaine. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait.
Par Jean-pierre P. • Résidence Alphonse Daudet , Clamart
Ma maman a séjourné plus de deux ans dans cette résidence, et je tiens à exprimer toute ma gratitude envers l’équipe pour la qualité des soins et l’attention portée aux résidents. Durant toute cette période, j’ai pu constater le professionnalisme et la bienveillance du personnel, toujours disponible et à l’écoute. Le cadre de vie est agréable, les activités proposées sont variées et adaptées aux besoins de chacun, et l’ambiance chaleureuse permet aux résidents de se sentir entourés et en sécurité. Je remercie particulièrement toutes les équipes de l'unité protégée pour son dévouement et sa gentillesse et qui ont accompagné Maman jusqu'au bout avec bienveillance et chaleur. Je recommande vivement La Résidence Alphonse Daudet à toutes les familles en quête d’un lieu où leurs proches seront bien accompagnés et respectés. Merci à vous tous Isabelle Lejeune-Daumal
Par Isabelle D. • Résidence Alphonse Daudet , Clamart
Mon grand-père a séjourné quelques mois dans cette résidence en unité protégée. Les locaux sont propres et la terrasse (avec le poulailler !) est un plus pour les résidents et lors des visites des familles. Le personnel est dévoué, s'occupe des résidents avec bienveillance et le directeur est à l'écoute. Je recommande cet établissement pour le placement d'un proche.
Par Julie D. • Résidence Alphonse Daudet , Clamart