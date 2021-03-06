L’équipe de la Résidence Alphonse Daudet a été présente auprès de notre mère tout au long de sa dernière année. Au cours des nombreux mois de son séjour, nous avons partagé avec toutes et tous de merveilleux moments apaisants, reposants, joyeux, chaleureux… Quelques semaines après son arrivée, ma mère me disait « j’aimerais bien rester ici, passer l’hiver, profiter du printemps ». Nous pouvions la visiter quand nous le voulions et à chaque fois nous étions surpris de la prise en charge qui était faite. Non seulement celle du résident mais aussi celle de la famille. Tout en respectant les lieux qui sont très bien entretenus incluant les chambres et linge, nous nous sommes sentis détendus, disponibles pour notre proche sans interférences mais entourés de beaucoup de respect et d’amour. Il y a de très nombreuses activités quotidiennes et événements dont nous étions au courant par l’application DomusVi, et lorsque nous étions absents, la résidence était pleine de vie comme en témoignent photos ou nous lors de nos visites inopinées. Nous avions également la possibilité de déjeuner avec notre mère dans ce séjour lumineux, entourés des autres familles qui tout comme nous, avaient le sourire. On se regardait les yeux pleins de gratitude pour le respect, la vigilance et l’attention portés à chacun. La résidence Alphonse Daudet de Clamart est en réalité une grande famille apaisée et bienveillante !! L’annonce du décès de notre mère s’est faite par téléphone par un Monsieur qui se reconnaîtra et dont le ton de voix et les mots ont rempli mon « Église ». Ma femme et moi nous y sommes faits des ami(e)s. Fort de tout ce que nous avons reçu, nous avons pu aborder avec la plus grande sérénité la cérémonie d’obsèques ainsi que l’inhumation. Aujourd’hui notre mère repose dans la paix, apaisée, aimée et soulagée. Tous les moments vécus sont gravés dans notre cœur et nous regrettons seulement de ne pas citer ceux, qui nous ont salués, qui nous connaissaient mais dont nous n’avons pas eu le temps de connaître leur nom ou prénom. A eux aussi toute notre chaleureuse gratitude !!! Ayan et Eric B.

Par Eric B. • Résidence Alphonse Daudet , Clamart