Ma maman est à la Pagerie depuis le mois de septembre. Nous avons été contents de trouver une place dans cet établissement qui est cœur d'un très joli parc. Et depuis quelque semaine j'ai noté que le que le personnel étaient encore plus a l'écoute qu'avant. Ils ont même réussi à convaincre ma maman à faire des balades avec eux dans le parc chaque jour alors qu'avant elle préférait rester couchée et regarder par la fenêtre. J'ai appris que la direction avait changé et que la dame responsable de l'établissement faisait des travaux d'embellissements des chambres. Je sais qu'on s'occupe bien d'elle et j'ai plaisir à lui rendre visite à chaque fois

Par Audrey R. • Residence Nadar De La Pagerie , Rueil-Malmaison