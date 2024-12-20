Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Rueil-Malmaison
Nous souhaitons partager Nous n'avons qu'une bonne expérience dans cet établissement
Par Jocelyne A. • Residence Nadar De La Pagerie , Rueil-Malmaison
Un espace de vie agréable, avec une équipe souriante et bienveillante .
Par Antoine L. • Residence Nadar De La Pagerie , Rueil-Malmaison
Equipe sympathique a l écoute de ses résidents. Très bon établissement. Bravo à toute l équipe soignante.
Par Vienna T. • Residence Nadar De La Pagerie , Rueil-Malmaison
Suite à une visite pour un placement de mon père, j’ai été très surprise du beau et grand jardin
Par Lydia I. • Residence Nadar De La Pagerie , Rueil-Malmaison
Ma maman est à la Pagerie depuis le mois de septembre. Nous avons été contents de trouver une place dans cet établissement qui est cœur d'un très joli parc. Et depuis quelque semaine j'ai noté que le que le personnel étaient encore plus a l'écoute qu'avant. Ils ont même réussi à convaincre ma maman à faire des balades avec eux dans le parc chaque jour alors qu'avant elle préférait rester couchée et regarder par la fenêtre. J'ai appris que la direction avait changé et que la dame responsable de l'établissement faisait des travaux d'embellissements des chambres. Je sais qu'on s'occupe bien d'elle et j'ai plaisir à lui rendre visite à chaque fois
Par Audrey R. • Residence Nadar De La Pagerie , Rueil-Malmaison