Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Boulogne-Billancourt
Mon père a été 3 ans à orpea boulogne 1 équipe aux petits soins 1 direction à l ecoute 1 chambre propre 1 salle à manger et des repas soignés et adaptés Il s est éteint apaisé en mars 2024 entouré par l équipe qu il amait et qui lui donnait en retour cette affection Ma famille et moi sommes très reconnaissants a Orpea boulogne et le recommandons Benedicte Pellerin
Par Benedicte P. • Résidence Le Corbusier , Boulogne-Billancourt
Maison de retraite très familiale très à l écoute. Le personnel est très attentif aux résidents qui ne sont pas des numéros. Chaque résident est considéré. Je recommande vraiment le Corbusier. Nombreuses, activités. 'tout y est pour que les, résidents se sentent bien.
Par Marie L. • Résidence Le Corbusier , Boulogne-Billancourt
Une équipe au top portée par une direction à l'écoute, qui mets les salariés en confiance avec sa porte toujours ouverte. Le bien être des résidents est véritablement au centre de tout, du service restauration ( exceptionnel) au service animation ( un rayon de soleil dixit les résidents) en passant par les soins, les psys, le salon de coiffure, l'esthéticienne, l'accueil,.. tout est mis en œuvre pour que la vie continue vraiment avec Orpea.
Par Michl M. • Résidence Le Corbusier , Boulogne-Billancourt
Je tiens à remercier l'ensemble des équipes de la Résidence ORPEA Le Corbusier pour leur extraordinaire qualité humaine dans l'accomplissement de leur travail au quotidien et pour avoir assisté et accompagné mon père au cours de ses dernières années. J'ai pu moi-même ressentir cette impression de chaleur et de patience qui va au delà de l'exigence professionnelle. Encore merci.
Par Barron P. • Résidence Le Corbusier , Boulogne-Billancourt