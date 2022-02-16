Une équipe au top portée par une direction à l'écoute, qui mets les salariés en confiance avec sa porte toujours ouverte. Le bien être des résidents est véritablement au centre de tout, du service restauration ( exceptionnel) au service animation ( un rayon de soleil dixit les résidents) en passant par les soins, les psys, le salon de coiffure, l'esthéticienne, l'accueil,.. tout est mis en œuvre pour que la vie continue vraiment avec Orpea.

Par Michl M. • Résidence Le Corbusier , Boulogne-Billancourt