Ma grand mère est partie ce dimanche après avoir passé 3 belles années à la résidence . Sa famille adresse de très chaleureux remerciements à toute l’équipe . Tout le monde a fait preuve d’une grande disponibilité et gentillesse à l’égard de ma grand mère et de notre famille. Nous garderons un excellent souvenir de son séjour . Bonne continuation à toute l’équipe . La famille Barrot

Par Anaïs B. • Résidence Leonard De Vinci , Courbevoie