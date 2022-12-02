Ma belle mère a passé les 3 dernières années de sa vie dans cet établissement où elle a été très bien entourée par des aides soignantes très professionnelles et dans l’empathie pour beaucoup, une APA ,Chloé, que ma belle mère adorait et qui lui rendait bien , une éducatrice,Marie Pascale, très motivée, des infirmiers et une infirmière coordinatrice très présents, le personnel à l’accueil toujours très souriant, la cuisine tout à fait correcte, très variée et de très bonne qualité, une directrice accueillante, bienveillante et disponible en résumé, un Ehpad presque parfait où il fait bon vivre à condition d’être en bonne santé . Etablissement médicalisé nous dit-on et bien je crois qu’il faudrait peut être revoir quelques détails pour le terme médicalisé : le médecin coordonnateur de cet établissement est malheureusement peu disponible car très souvent en réunion ce qui rendait les éventuels échanges avec les familles très compliqués et de plus, elle ne dit même pas bonjour aux familles et ne répond même pas à leur bonjour quand elles arrivent ce que je trouvais un peu choquant et désolant. Mais le principal c’est que ma belle mère semblait s’y plaire et s’était fait quelques amis attentionnés parmi les résidents. Merci pour toute votre bienveillance. Famille Martin-Moraux

Par Geneviève B. • Résidence Médicis , Sèvres