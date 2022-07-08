La résidence du parc à meudon la forêt se distingue par son cadre de vie exceptionnel et la qualité de ses services. Mon père y a effectué un séjour temporaire de novembre à décembre 2024. Je tiens à souligner la qualité humaine du personnel, la compétence des équipes médicales, la convivialité de tout le personnel de l'établissement et ainsi que la qualité des repas fait maison, des équipes d'animation proposés. Tout ceci m'a vraiment réconforter vis à vis des maisons de retraite. En tout cas dans la résidence du parc de meudon il y a une équipe dévouée avec des services et des activités qui ont assurer à mon père un confort et une qualité de vie et un bien-être comme si il était à la maison. Encore mille merci.

Par Binta F. • Résidence du Parc , Meudon