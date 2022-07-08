Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Meudon
L’accueil de la Directrice m’avait fait choisir cet Ehpad, 1 an après je valide mon choix, l’ensemble du personnel est bienveillant, très gentil, les animations et la restauration de qualité. Un grand merci à tous pour votre travail, j’apprécie !
Par Patricia F. • Résidence du Parc , Meudon
La résidence du Parc propose des services appropriés aux personnes en perte d’autonomie. L’équipe de direction se montre toujours à l’écoute des familles. Christelle, chargée de l’accueil, est très professionnelle et adorable. Elle est toujours prête à rendre service avec le sourire.
Par Sophie R. • Résidence du Parc , Meudon
La résidence du parc à meudon la forêt se distingue par son cadre de vie exceptionnel et la qualité de ses services. Mon père y a effectué un séjour temporaire de novembre à décembre 2024. Je tiens à souligner la qualité humaine du personnel, la compétence des équipes médicales, la convivialité de tout le personnel de l'établissement et ainsi que la qualité des repas fait maison, des équipes d'animation proposés. Tout ceci m'a vraiment réconforter vis à vis des maisons de retraite. En tout cas dans la résidence du parc de meudon il y a une équipe dévouée avec des services et des activités qui ont assurer à mon père un confort et une qualité de vie et un bien-être comme si il était à la maison. Encore mille merci.
Par Binta F. • Résidence du Parc , Meudon
Ma femme a placé dans l'établissement une personne dont elle est curatrice. Il est très content des lieux et des équipes. Ma femme y passe très fréquemment et elle est, elle aussi satisfaite de la prise en charge, elle recommande cette établissement.
Par Frederik G. • Résidence du Parc , Meudon