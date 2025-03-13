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Maisons de retraite / EHPAD à Colombes (92700)

10 établissements trouvés

Résidence Esterel - Maison de retraite / EHPAD à Colombes
Places disponibles

Résidence Esterel

4.8 (17)

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 060 € par mois
Résidence Azur - Maison de retraite / EHPAD à Colombes
Places disponibles

Résidence Azur

4.8 (13)

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 210 € par mois
Korian Les Acacias - Maison de retraite / EHPAD à Colombes

Korian Les Acacias

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 760 € par mois
Ehpad Résidence Frankenthal - Maison de retraite / EHPAD à Colombes

Ehpad Résidence Frankenthal

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
USLD de l'Hôpital Louis-Mourier - Maison de retraite / EHPAD à Colombes

USLD de l'Hôpital Louis-Mourier

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
Residence Marcelle Devaud - Maison de retraite / EHPAD à Colombes

Residence Marcelle Devaud

4.8 (5)

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 1 854.6 € par mois
Korian L'Impérial - Maison de retraite / EHPAD à Colombes

Korian L'Impérial

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 435 € par mois
Residence La Tour D'Auvergne - Maison de retraite / EHPAD à Colombes

Residence La Tour D'Auvergne

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
Maison De Famille Les Vallées - Maison de retraite / EHPAD à Colombes

Maison De Famille Les Vallées

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 750 € par mois
Maison De Famille La Roseraie - Maison de retraite / EHPAD à Colombes

Maison De Famille La Roseraie

Colombes (92700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Colombes

Petite résidence avec une terrasse agréable. Le personnel est agréable et serviable.

Par Lucas S. Résidence Esterel , Colombes

Personnelle accueillant serviable et respectueux envers les personnes âgées. Bonne visite

Par Hubert P. Résidence Esterel , Colombes

Bon établissement le personnel sont accueillant et serviables

Par Dream P. Résidence Esterel , Colombes

Residence familiale équipé chaleureuse

Par Ibrahima D. Résidence Esterel , Colombes

J ai fais mon stage là-bas .l équipe et l animation sont top .

Par Carida T. Résidence Esterel , Colombes

Maisons de retraite / EHPAD proche de Colombes

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