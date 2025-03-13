Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Colombes
Petite résidence avec une terrasse agréable. Le personnel est agréable et serviable.
Par Lucas S. • Résidence Esterel , Colombes
Personnelle accueillant serviable et respectueux envers les personnes âgées. Bonne visite
Par Hubert P. • Résidence Esterel , Colombes
Bon établissement le personnel sont accueillant et serviables
Par Dream P. • Résidence Esterel , Colombes
J ai fais mon stage là-bas .l équipe et l animation sont top .
Par Carida T. • Résidence Esterel , Colombes