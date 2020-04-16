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Maisons de retraite / EHPAD à Vanves (92170)

4 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vanves

Personnel attentionné, aussi bien côté administratif que soignant, chambres spacieuses, très bonne prise en charge. Je recommande vivement.

Par Elisabeth S. Residence Lannelongue , Vanves

Merci aux équipes soignantes pour leur sens de l'écoute et leur disponibilité envers les résidents et leurs familles. J'ai une cousine qui y est encore et à chaque visite que je peux effectuer je constate la gentillesse des soignants.

Par Christiane B. Résidence Médicis , Vanves

J'ai été très touchée par l'attention toute particulière d'un personnel très aimable et toujours à l'écoute et par l'accueil bienveillant et toujours si chaleureux de Fatia. Je recommande cet établissement.

Par Régine C. Residence Lannelongue , Vanves

Excellent accueil de la part de Fatiha , sourire, écoute et bienveillance. Résidence calme, visiblement bien tenue, prestations de qualité. Interessante pour maman À voir

Par Nicole L. Residence Lannelongue , Vanves

Un grand merci a Fatia pour son accueil et pour son amabilité lors de la visite de l'établissement ainsi que pour ses explications. Je n'ai pas donné suite pour des raisons géographiques: j'habite Versailles et j'ai trouvé un ehpah dans la ville.

Par Erich D. Residence Lannelongue , Vanves

Maisons de retraite / EHPAD proche de Vanves

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