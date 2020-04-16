Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vanves
Personnel attentionné, aussi bien côté administratif que soignant, chambres spacieuses, très bonne prise en charge. Je recommande vivement.
Par Elisabeth S. • Residence Lannelongue , Vanves
Merci aux équipes soignantes pour leur sens de l'écoute et leur disponibilité envers les résidents et leurs familles. J'ai une cousine qui y est encore et à chaque visite que je peux effectuer je constate la gentillesse des soignants.
Par Christiane B. • Résidence Médicis , Vanves
J'ai été très touchée par l'attention toute particulière d'un personnel très aimable et toujours à l'écoute et par l'accueil bienveillant et toujours si chaleureux de Fatia. Je recommande cet établissement.
Par Régine C. • Residence Lannelongue , Vanves
Excellent accueil de la part de Fatiha , sourire, écoute et bienveillance. Résidence calme, visiblement bien tenue, prestations de qualité. Interessante pour maman À voir
Par Nicole L. • Residence Lannelongue , Vanves
Un grand merci a Fatia pour son accueil et pour son amabilité lors de la visite de l'établissement ainsi que pour ses explications. Je n'ai pas donné suite pour des raisons géographiques: j'habite Versailles et j'ai trouvé un ehpah dans la ville.
Par Erich D. • Residence Lannelongue , Vanves