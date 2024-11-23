étudiante en seconde année de psychomotricité, j'ai pu réaliser un stage court d'une semaine au sein de l'ehpad des tiers temps, a suresnes. J'ai été très bien accueillie par toute l'équipe, direction, professionnels de santé ainsi qu'animatrices, et tous se sont démenés afin de me montrer le fonctionnement de tous les pôles de cette structure, pour rendre ce stage le plus complet possible. J'en ressors complètement conquise par la gériatrie, mais surtout par cet établissement, où tout est fait pour le bien être des résidents, des dizaines d'activités y sont proposées chaque semaine, toutes bien pensées et encadrée. Les soignantes et aides soignantes réalisent également un excellent travail , tout est mis en place pour que la prise en charge des résidents soit a plus efficiente et agréable, autant pour eux que pour les familles. Je recommande vivement cette structure pour tous les stagiaires qui souhaite en apprendre plus sur le fonctionnement d'un ehpad, j'en suis très contente ! Merci encore a toute l'équipe.

Par Mailys W. • Résidence Tiers Temps , Suresnes