Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Suresnes
Une des plus belles maison de retraite où j'ai travaillé. Une tres belle expérience. Les infirmièr/tes aides soignants/es, serveur du restaurant, personnel du ménage, technicien de maintenance sont très très sympa et l'adjoint de direction aussi ( Mme Hentari). Bonne continuation à tous
Par Vanilla F. • Résidence Tiers Temps , Suresnes
Merci à toute l’équipe de l’EHPAD Tiers Temps pour son accueil, et un merci tout particulier à la psychologue qui m’a accompagnée pendant mon stage de M1. J’ai beaucoup appris à ses côtés, et cette expérience m’a vraiment donné envie d’en savoir plus sur ce métier. Merci pour votre gentillesse et votre confiance.
Par Clara C. • Résidence Tiers Temps , Suresnes
Mon oncle a effectué 2 séjours dans cet EHPAD: établissement propre, agréable et de qualité. Personnel attentionné et disponible. Je recommande
Par Arthur A. • Résidence Tiers Temps , Suresnes
étudiante en seconde année de psychomotricité, j'ai pu réaliser un stage court d'une semaine au sein de l'ehpad des tiers temps, a suresnes. J'ai été très bien accueillie par toute l'équipe, direction, professionnels de santé ainsi qu'animatrices, et tous se sont démenés afin de me montrer le fonctionnement de tous les pôles de cette structure, pour rendre ce stage le plus complet possible. J'en ressors complètement conquise par la gériatrie, mais surtout par cet établissement, où tout est fait pour le bien être des résidents, des dizaines d'activités y sont proposées chaque semaine, toutes bien pensées et encadrée. Les soignantes et aides soignantes réalisent également un excellent travail , tout est mis en place pour que la prise en charge des résidents soit a plus efficiente et agréable, autant pour eux que pour les familles. Je recommande vivement cette structure pour tous les stagiaires qui souhaite en apprendre plus sur le fonctionnement d'un ehpad, j'en suis très contente ! Merci encore a toute l'équipe.
Par Mailys W. • Résidence Tiers Temps , Suresnes
J'interviens en tant qu'orthophoniste libérale depuis un peu plus de 2 ans à la résidence Tiers-Temps. Les équipes soignantes ont à cœur le bien-être de chaque résident et c'est un plaisir de collaborer avec l'ensemble des équipes.
Par Nadia C. • Résidence Tiers Temps , Suresnes