Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bagneux
Je ne peux que recommander cet EHPAD. Comme beaucoup, j'ai culpabilisé de mettre mon père dans un établissement et de le couper de son domicile, et ce qui n'arrangeais rien le fameux scandale des EHPAD. Que vous dire ? Le personnel de cet établissement de la tête à la personne la plus basse dans l'échelle des métiers, tout le monde est sympathique, souriant, empathique, et surtout à votre écoute. Pour le résident, une bonne prise en charge, ce n'est pas un meuble/plante, mais bien une personne avec son tempérament, ses envies, ses caprices, tout est pris en compte : du soin à la personne, médical, paramédical, rééducation, animations, activités, sortie , ... Autre chose, la nourriture est faite sur place avec des produits frais, qui est bonne. Un jardin agréable entoure cet établissement. Une personne d'une famille m'a dit : "On est comme à la maison, ici", c'est vrai. Quand je vais voir mon père, je suis totalement déculpabilisée et je vais le voir avec plaisir et plus la boule au ventre. Je recommande.
Par Laurence G. • Résidence Le Clos Des Meuniers , Bagneux
Ayant travaille ds plusieurs EHPAD, cet EHPAD est a recommander Le personnel sympathique, a l écoute des résidents ainsi que les infirmières. La Directrice Mme Lemaîtregere très bien et est très dévouée et a l écoute des résidents et de leur famille. Je le recommande vivement. De plus , c est propre, les repas sont bons.
Par Laoudi L. • Résidence Villa Garlande , Bagneux
Nous sommes ravis que notre tante soit dans votre établissement Le personnel est très gentil compétant continuez comme ça
Par Françoise D. • Résidence Le Clos Des Meuniers , Bagneux
Ma mère a résidé 15 mois au sein de cet Ehpad dont je n'ai à faire que des compliments. Les locaux tout d'abord sont propres et clairs. Le personnel, quel qu'il soit, est à l'écoute des résidents et des proches. La moindre information donnée est immédiatement connue au sein de l'établissement. Il est proche des pensionnaires avec une attitude totalement empathique. L'accueil est chaleureux et serviable. La Directrice est présente et, je pense, impulse cet esprit auprès de son équipe. Chose importante pour moi qui a du m'éloigner de Bagneux, on est informé en temps réel par téléphone du moindre souci qu'il soit grave ou pas. C'est rassurant. Une totale confiance et mille mercis à tous.
Par Pascal V. • Résidence Le Clos Des Meuniers , Bagneux
Les locaux sont lumineux et propres mais plus que ça, dans son quasi ensemble, l'équipe (Magali à l'accueil et Naomi, la psy, je ne vous oublie pas) est chaleureuse et à l'écoute. La directrice et son adjointe sont toujours disponibles, sympathiques et agréables. Je me suis sentie accompagnée et vous en remercie tous.
Par Catherine M. • Résidence Le Clos Des Meuniers , Bagneux