Je ne peux que recommander cet EHPAD. Comme beaucoup, j'ai culpabilisé de mettre mon père dans un établissement et de le couper de son domicile, et ce qui n'arrangeais rien le fameux scandale des EHPAD. Que vous dire ? Le personnel de cet établissement de la tête à la personne la plus basse dans l'échelle des métiers, tout le monde est sympathique, souriant, empathique, et surtout à votre écoute. Pour le résident, une bonne prise en charge, ce n'est pas un meuble/plante, mais bien une personne avec son tempérament, ses envies, ses caprices, tout est pris en compte : du soin à la personne, médical, paramédical, rééducation, animations, activités, sortie , ... Autre chose, la nourriture est faite sur place avec des produits frais, qui est bonne. Un jardin agréable entoure cet établissement. Une personne d'une famille m'a dit : "On est comme à la maison, ici", c'est vrai. Quand je vais voir mon père, je suis totalement déculpabilisée et je vais le voir avec plaisir et plus la boule au ventre. Je recommande.

Par Laurence G. • Résidence Le Clos Des Meuniers , Bagneux