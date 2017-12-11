Maman nous a quitté lundi. Elle était a la résidence Rabelais depuis 10 ans. Nous avons toujours eu de très bons contacts avec toute l équipe et avons toujours été bien accueillies ma sœur et moi. Elle a été bien entourée. Contactés s il y avait le moindre problème. Nous étions réconfortées. Le personnel très chaleureux avec elle. A l écoute pour ses moindres besoins. Ils se sont bien occupés d elle jusqu'à son dernier souffle. Résidence agréable. Les résidents s y sentent bien.

Par Catherine H. • Résidence Rabelais , Asnières-sur-Seine