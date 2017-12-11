Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Asnières-sur-Seine
Maman nous a quitté lundi. Elle était a la résidence Rabelais depuis 10 ans. Nous avons toujours eu de très bons contacts avec toute l équipe et avons toujours été bien accueillies ma sœur et moi. Elle a été bien entourée. Contactés s il y avait le moindre problème. Nous étions réconfortées. Le personnel très chaleureux avec elle. A l écoute pour ses moindres besoins. Ils se sont bien occupés d elle jusqu'à son dernier souffle. Résidence agréable. Les résidents s y sentent bien.
Par Catherine H. • Résidence Rabelais , Asnières-sur-Seine
Je recommande cet établissement. En plus d’être au grand soins avec leurs patients, toute l’équipe est également d’une grande gentillesse. Merci au responsable Salomon, pour m’avoir rassuré et pour son écoute.
Par Gnanko R. • Résidence Médicis , Asnières-sur-Seine
Résidence très accueillante avec une équipe bienveillante et professionnelle. Le personnel est à l’écoute des résidents et des familles, toujours disponible. Un grand merci à M. Salomon pour sa réactivité et son humanité. Le cadre est agréable et les soins de qualité.
Par Valdegamberi S. • Résidence Médicis , Asnières-sur-Seine
Coiffeuse dans cet établissement depuis 3 ans , j’ai plaisir à venir y travailler et y retrouver les résidents mais aussi ainsi une équipe de professionnels bienveillante, très attachée à la qualité des prestations proposées.L’atmosphère à la résidence les Marines est douce et sereine et l’ambiance familiale et chaleureuse en fond un lieu où il fait bon vivre ! le jardin est un véritable plus très apprécié par les résidents qui en profite Pleinement.
Par Razika K. • Résidence Les Marines , Asnières-sur-Seine
Je suis très contente de la prise en charge de maman, qui à la base, ne voulait pas quitter son domicile. Satisfaite des animations et services proposés, des soins et du suivi médical, et des repas proposés (c'est bon, varié, à bonne température et équilibré). Les équipes sont charmantes et à l'écoute des résidents. Le directeur et son équipe, sont à l'écoute de la famille et très disponible. Je recommande cette résidence. Je suis apaisée de savoir que ma maman est en sécurité.
Par Isabelle F. • Résidence Médicis , Asnières-sur-Seine