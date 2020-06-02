Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Châtenay-Malabry
Lieu agréable, beau cadre pour les résidents et leurs familles , équipe d’encadrement et de direction à l’écoute des propositions et des projets pour une prise en charge optimale
Par Cécile D. • Résidence Jean Rostand , Châtenay-Malabry
Ehpad bienveillant. Le site est agréable. Personnel et encadrement professionnels et sympathiques. Merci :)
Par Stéphane B. • Résidence Jean Rostand , Châtenay-Malabry
résidence agréable, beau cadre et équipe d encadrement et de direction à l écoute.
Par Claudine G. • Résidence Jean Rostand , Châtenay-Malabry
C’est un établissement de toute confiance avec une équipe ultra compétente et bienveillante, dans un cadre magnifique. A recommander sans modération.
Par Louise R. • Résidence Jean Rostand , Châtenay-Malabry
Ma tante étant célibataire et sans enfant, nous avons eu la lourde charge de choisir un EHPAD pour elle et nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits de notre choix. Elle y était bien et avait repris un peu de joie de vivre. Décédée il y a peu de temps parce que le moment était venu, tout simplement, nous tenons à remercier tout le personnel soignant et d'accueil pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur dévouement .. tout ce qui a fait que ma tante a pu rejoindre son Auvergne en toute sérénité. Merci à vous tous !
Par Christine A. • Résidence Jean Rostand , Châtenay-Malabry