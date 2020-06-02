Ma tante étant célibataire et sans enfant, nous avons eu la lourde charge de choisir un EHPAD pour elle et nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits de notre choix. Elle y était bien et avait repris un peu de joie de vivre. Décédée il y a peu de temps parce que le moment était venu, tout simplement, nous tenons à remercier tout le personnel soignant et d'accueil pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur dévouement .. tout ce qui a fait que ma tante a pu rejoindre son Auvergne en toute sérénité. Merci à vous tous !

Par Christine A. • Résidence Jean Rostand , Châtenay-Malabry