Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Cloud
Madame Le Bihan, Je tenais à vous adresser mes sincères remerciements pour l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé lors de notre visite de votre établissement samedi 08 février. Votre disponibilité et la clarté de vos explications nous ont permis de mieux appréhender le cadre et les valeurs qui vous animent. J’ai particulièrement apprécié le temps que vous avez pris pour répondre à mes questions et me rassurer sur les différents aspects de la prise en charge pour de ma tante. Cette visite m’a reconforté et je vous remercie pour ça. Nous espérons avoir l’occasion de vous revoir bientôt. Avec toute ma considération,
Par Geoffrey C. • Résidence de Longchamp , Saint-Cloud
Madame la Directrice, Nous souhaitons vous adresser nos sincères remerciements pour l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé lors de notre visite à la résidence de Longchamp. Nous avons été particulièrement touchés par votre professionnalisme, votre écoute et votre patience. Cette visite nous a permis de découvrir un établissement où règnent bienveillance et dévouement, et nous tenions à vous exprimer notre gratitude. Comme convenu, nous reviendrons vite vers vous. Bien cordialement, Une famille bretonne
Par Flora L. • Résidence de Longchamp , Saint-Cloud
Une nouvelle équipe de direction très accueillante et très professionnelle. La résidence est agréable et chaleureuse, les salariés souriants. Merci pour cette visite qui fait du bien dans ces moments difficiles.
Par Julien L. • Résidence de Longchamp , Saint-Cloud
Je recommande vivement la Résidence de Longchamp à Saint-Cloud ! Le cadre est à la fois paisible et agréable, parfait pour se sentir chez soi tout en étant bien entouré. Les équipes sur place sont très professionnelles, bienveillantes et toujours à l’écoute des besoins des résidents. Les espaces communs sont agréables et les activités proposées par Maria l’animatrice favorisent une ambiance conviviale et chaleureuse. Un lieu où qualité de vie et respect des personnes sont au cœur des priorités. Bravo à toute l’équipe et un remerciement spécial à Mme Le Bihan la Directrice, qui depuis son arrivée en Juin a été à l’écoute, d’une patience d’ange et toujours avec le sourire ! Bravo !
Par Sophie F. • Résidence de Longchamp , Saint-Cloud
Au nom de la famille Alet, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à la Résidence de Longchamp - Saint-Cloud. Notre père a passé les derniers mois dans cet établissement, et malgré les défis, l'équipe ainsi que le directeur, M. Felix Pariente, ont fait preuve d'une grande gentillesse, en plus d'un professionnalisme exemplaire. Nous recommandons vivement cet établissement.
Par Olivier A. • Résidence de Longchamp , Saint-Cloud