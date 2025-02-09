Madame Le Bihan, Je tenais à vous adresser mes sincères remerciements pour l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé lors de notre visite de votre établissement samedi 08 février. Votre disponibilité et la clarté de vos explications nous ont permis de mieux appréhender le cadre et les valeurs qui vous animent. J’ai particulièrement apprécié le temps que vous avez pris pour répondre à mes questions et me rassurer sur les différents aspects de la prise en charge pour de ma tante. Cette visite m’a reconforté et je vous remercie pour ça. Nous espérons avoir l’occasion de vous revoir bientôt. Avec toute ma considération,

Par Geoffrey C. • Résidence de Longchamp , Saint-Cloud