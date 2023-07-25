Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Garenne-Colombes
Très bonne maison de retraite, animatrice Sabrina est super ma maman s'y plaît beaucoup , Les repas sont très bons et bien varier merci au chef ! De super soignantes bienvaillante et professionnelles très souriantes et dynamique merci à Ruth rose Martine alexandra pour leur gentillesse , et également à sheyley pour sa patience et son professionnalisme,
Par Peggy K. • Résidence La Garenne , La Garenne-Colombes
J’ai eu l’occasion de visiter la résidence pour l’un de mes proches. La décoration est semblable à celle d’un hôtel. Madame MENDY a été très accueillante.
Par Sekou K. • Résidence La Garenne , La Garenne-Colombes
directrice au centime pret a fuire resident cloitrer evasion de resident et suicide pour un cas tres mauvaise experiences orpea paye c calamiteuse decision 5 etoiles pour le succes de leur mauvaise halusion vis a vis du personnel france afrique retraiter autonome a l arriver et la suite c en fauteuil roulant 2 jour apres couche culotte pour toutes les personnes agée cest lamentable vol etc
Par Tango • Résidence La Garenne , La Garenne-Colombes
La résidence ORPEA de la Garenne-Colombes est très bien tenue, moderne, chaleureuse et propre. La cuisine faite sur place, est variée et de qualité. Les chambres sont spacieuses, confortables, propres , lumineuses et bien chauffées. Chaque résident peut y faire les aménagements qu'il souhaite, ce qui lui permet de se sentir "comme à la maison". Le personnel est extrêmement bienveillant, à l'écoute, disponible et très patient en toutes circonstances , comme j'ai pu le constater, ce qui participe grandement à la bonne humeur générale qui règne dans l'établissement. Je tenais à remercier particulièrement Ruth, Sabrina, Amina, Martine, le Dr Fourment ainsi que les autres personnels soignants pour leurs soins, leurs attentions et leur humanité , qui ont permis à mon père de vivre sereinement et dignement jusqu'à la fin de sa vie. Bien à vous.
Par Docteur D. • Résidence La Garenne , La Garenne-Colombes