La résidence ORPEA de la Garenne-Colombes est très bien tenue, moderne, chaleureuse et propre. La cuisine faite sur place, est variée et de qualité. Les chambres sont spacieuses, confortables, propres , lumineuses et bien chauffées. Chaque résident peut y faire les aménagements qu'il souhaite, ce qui lui permet de se sentir "comme à la maison". Le personnel est extrêmement bienveillant, à l'écoute, disponible et très patient en toutes circonstances , comme j'ai pu le constater, ce qui participe grandement à la bonne humeur générale qui règne dans l'établissement. Je tenais à remercier particulièrement Ruth, Sabrina, Amina, Martine, le Dr Fourment ainsi que les autres personnels soignants pour leurs soins, leurs attentions et leur humanité , qui ont permis à mon père de vivre sereinement et dignement jusqu'à la fin de sa vie. Bien à vous.

Par Docteur D. • Résidence La Garenne , La Garenne-Colombes