Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Clichy
Une expérience formidable aux Adrets ! L’équipe est incroyablement investie, humaine et dynamique. Chaque professionnel rencontré des kinés aux infirmiers, en passant par la psychologue et la psychomotricienne nous a transmis sa passion et son savoir-faire avec générosité. Mention spéciale pour la semaine de la qualité de vie au travail : un vrai temps fort, rempli de sourires, de partage et de cohésion. Un cadre enrichissant et inspirant !
Par Alyssa • Résidence Les Adrets , Clichy
Très bon établissement, les équipes sont à l'écoute et mobilisées pour accompagner les résidents et leurs familles. La prise en charge est complète et la direction attentive aux demandes et besoins. Beaucoup d'humanité face au grand âge et à la maladie. Merci!
Par Maria V. • Résidence Les Adrets , Clichy
J'ai eu l'opportunité d'intervenir en tant qu'orthophoniste dans cet EHPAD et j'ai beaucoup apprécié la bienveillance et le professionnalisme de l'équipe. Le personnel est disponible, impliqué et attentif aux besoins des résidents ainsi qu’à ceux de leur famille. La direction s'investit pleinement pour offrir un cadre de vie agréable et reste toujours disponible et à l'écoute. Merci pour cette belle expérience !
Par Poncet C. • Résidence Les Adrets , Clichy
Je tiens à remercier Les Adrets , sa direction , son équipe médicale et tout le personnel pour les soins qui ont été donnés à ma mère. Nous étions dans une situation désespérée et ils ont été très réactifs à nos besoins.
Par France C. • Résidence Les Adrets , Clichy
Nous sommes reconnaissant à toute l'équipe des Adrets d'avoir su entourer notre papa, prendre soin de lui et de nous avoir également accompagnés dans ce moment douloureux qu'est la fin de vie.
Par Mercier S. • Résidence Les Adrets , Clichy