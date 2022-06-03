Une expérience formidable aux Adrets ! L’équipe est incroyablement investie, humaine et dynamique. Chaque professionnel rencontré des kinés aux infirmiers, en passant par la psychologue et la psychomotricienne nous a transmis sa passion et son savoir-faire avec générosité. Mention spéciale pour la semaine de la qualité de vie au travail : un vrai temps fort, rempli de sourires, de partage et de cohésion. Un cadre enrichissant et inspirant !

Par Alyssa • Résidence Les Adrets , Clichy