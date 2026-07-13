Maisons de retraite / EHPAD dans les Alpes-Maritimes

Maisons de retraite et EHPAD dans les Alpes-Maritimes

144 EHPAD entre Côte d'Azur, arrière-pays niçois et Pays grassois

Avec 144 EHPAD disséminés entre le littoral méditerranéen et les vallées de montagne, les Alpes-Maritimes ne manquent pas d'établissements. Après, il faut dire que la répartition n'est pas vraiment homogène : Nice concentre à elle seule 34 EHPAD (oui, trente-quatre), loin devant Grasse (8), Cagnes-sur-Mer (7), Antibes (7) et Cannes (7). Le Cannet, Mougins et Saint-Laurent-du-Var viennent compléter le tableau avec 5 à 6 structures chacune.

Côté statut, le privé domine largement avec 104 établissements. Les EHPAD publics sont 48, et 31 fonctionnent sous statut associatif. En moyenne, on tourne autour de 77 places par structure, ce qui traduit un maillage assez fin plutôt que des mastodontes. D'ailleurs, quand on s'éloigne de la côte, les établissements de l'arrière-pays niçois ou du Pays grassois sont souvent plus petits, nichés dans des cadres verdoyants qui changent des boulevards bétonnés. Les EHPAD du littoral, eux, affichent des capacités plus importantes pour absorber la demande d'une population âgée particulièrement nombreuse sur la Côte d'Azur.

Combien coûte un EHPAD dans les Alpes-Maritimes (06)

Parlons argent, parce que c'est souvent la première question qui vient. Le tarif hébergement en EHPAD dans les Alpes-Maritimes dépend du type de chambre, du standing et surtout de la localisation. Sans surprise, les établissements en bord de mer coûtent plus cher que ceux situés dans les terres. Le financement d'un séjour en EHPAD est aussi lié au niveau de dépendance du résident, évalué via la grille GIR.

Type de chambre Tarif médian / mois Fourchette Nb établissements Chambre simple 3 360 € 2 355 € - 4 920 € 43 Chambre double 2 721 € 1 684 € - 4 080 € 28 Unité protégée 3 750 € 2 040 € - 4 920 € - Chambre de luxe 4 320 € 2 730 € - 9 600 € -

Ce n'est pas tout. Il faut ajouter le ticket dépendance, calculé en fonction du GIR. Concrètement, pour les personnes les plus dépendantes (GIR 1-2), ça représente 20,64 € par jour. Les GIR 3-4 sont à 13,10 € quotidiens, et les GIR 5-6 à 5,56 €. Heureusement, l'APA versée par le département couvre une partie de ces montants.

Bonne nouvelle pour les couples : en partageant une chambre double, la médiane descend à 2 721 € par mois, soit à peu près 640 € de moins qu'en chambre individuelle. Et les écarts sont parfois vertigineux dans le 06 - on va de 1 684 € pour les établissements les plus accessibles à 9 600 € pour du haut de gamme. Autant dire que l'offre ratisse large.

Bien choisir sa maison de retraite dans les Alpes-Maritimes (06)

Comment s'y retrouver parmi 144 établissements ? En fait, le choix dépend beaucoup de la situation propre à chaque famille. La proximité avec les proches, par exemple, n'a l'air de rien mais c'est ce qui fait vraiment la différence au quotidien : des visites régulières aident énormément le résident à s'adapter. Nice et les villes du littoral ont l'avantage d'un accès rapide aux hôpitaux (le CHU de Nice, les centres hospitaliers d'Antibes et de Cannes), alors que les établissements de l'arrière-pays misent plutôt sur le calme et les espaces extérieurs.

Un conseil qu'on ne répétera jamais assez : allez visiter. Rien ne remplace une visite sur place pour sentir l'ambiance, goûter les repas (si on vous le propose), observer l'état des locaux et surtout voir comment le personnel interagit avec les résidents. Le ratio soignants/résidents, ça donne aussi une bonne idée de la qualité de la prise en charge. Certains EHPAD du département ont des unités Alzheimer sécurisées, des jardins thérapeutiques ou encore des plateaux techniques pour la rééducation.

Pour la partie administrative, le dossier d'admission en EHPAD comporte un volet médical et un volet administratif. Petit conseil pratique : n'hésitez pas à le déposer dans plusieurs établissements en même temps, ça augmente vos chances d'obtenir une place rapidement. Les EHPAD publics des Alpes-Maritimes ont tendance à avoir des listes d'attente plus longues que le privé, mais en contrepartie leurs tarifs hébergement sont généralement plus doux.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans les Alpes-Maritimes (06)

Dans chaque EHPAD des Alpes-Maritimes, une équipe pluridisciplinaire assure le suivi des résidents : médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinésithérapeutes. Les soins s'adaptent au degré d'autonomie de chacun et le médecin coordonnateur les réévalue régulièrement, en lien avec le médecin traitant. C'est un travail d'équipe, en somme.

Et le quotidien, à quoi ça ressemble ? Les repas (préparés sur place dans la grande majorité des cas) rythment la journée, entrecoupés d'animations et de soins d'hygiène. D'un EHPAD à l'autre, les activités proposées changent pas mal : ateliers mémoire ici, art-thérapie là, gymnastique douce, sorties culturelles, musicothérapie. Il faut dire que le climat méditerranéen du département est un vrai atout - les établissements qui disposent de jardins ou terrasses peuvent organiser des activités en plein air quasiment toute l'année, ce qui n'est pas rien pour le moral.

Quant aux unités protégées, elles accueillent les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés. Facturées en médiane à 3 750 € par mois dans le département, ces espaces sécurisés bénéficient d'un personnel formé aux approches non médicamenteuses. On y trouve des parcours de déambulation, une signalétique adaptée et des jardins clos qui permettent de circuler librement sans risque.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans les Alpes-Maritimes (06)

La formule la plus classique, c'est l'hébergement permanent. Le résident s'installe dans l'EHPAD qui devient son lieu de vie au quotidien. Un contrat de séjour encadre le tout : conditions d'accueil, tarifs, prestations incluses.

Mais il existe aussi l'hébergement temporaire, et c'est une option qu'on oublie trop souvent. Après une hospitalisation, quand l'aidant a besoin de souffler quelques semaines, ou tout simplement pour tester un établissement avant de s'engager - les raisons ne manquent pas. La durée est limitée à 90 jours par an. Pour les familles, savoir que leur proche est pris en charge par des professionnels pendant cette période, ça enlève un sacré poids.

L'accueil de jour, c'est encore différent. La personne âgée vient à l'EHPAD en journée (activités adaptées, suivi médical) et rentre chez elle le soir. Plusieurs établissements des Alpes-Maritimes proposent cette formule, notamment à Nice, Grasse et Antibes. Elle s'adresse à des personnes encore autonomes à domicile mais qui ont besoin de stimulation cognitive ou, tout simplement, de voir du monde.

APA, ASH et aides financières dans les Alpes-Maritimes (06)

Les Alpes-Maritimes versent l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement aux résidents classés GIR 1 à 4. En clair, cette aide prend en charge une partie du tarif dépendance facturé par l'EHPAD. Le montant varie selon le GIR et les ressources du bénéficiaire, et la demande se fait auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie des Alpes-Maritimes.

Pour les personnes dont les revenus ne permettent pas de couvrir le coût du séjour, il y a l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH). Attention cependant : seuls les EHPAD habilités à l'aide sociale acceptent les bénéficiaires de l'ASH, et c'est un point à vérifier absolument avant de déposer un dossier. Dans le 06, les établissements publics sont en grande majorité habilités, mais côté privé c'est plus aléatoire.

On peut aussi compter sur d'autres coups de pouce : les aides au logement (APL ou ALS) de la CAF, la déduction fiscale pour frais de dépendance, les aides des caisses de retraite complémentaire. En cumulant ces dispositifs, le reste à charge diminue sensiblement. Il reste quand même la préoccupation numéro un des familles, surtout dans un département où la médiane en chambre simple atteint 3 360 € par mois - on ne va pas se mentir, c'est un budget.

Où trouver un EHPAD dans les Alpes-Maritimes (06)

Les 144 EHPAD des Alpes-Maritimes se regroupent avant tout dans les grandes agglomérations : Nice (34 établissements), Grasse (8), Cagnes-sur-Mer (7), Antibes (7), Cannes (7), Le Cannet (6), Mougins (5) et Saint-Laurent-du-Var (5). Comparez les tarifs, les disponibilités et les avis directement sur les fiches établissements de BookingSeniors pour trouver l'EHPAD adapté à votre situation.