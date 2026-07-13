Maisons de retraite / EHPAD dans les Alpes-de-Haute-Provence

Maisons de retraite et EHPAD dans les Alpes-de-Haute-Provence

Les Alpes-de-Haute-Provence, c'est 31 EHPAD disséminés entre la vallée de la Durance, le plateau de Valensole, les gorges du Verdon et la vallée de l'Ubaye - un territoire montagnard, rural, et franchement étendu. En moyenne, chaque établissement propose 66 places. L'offre se structure logiquement autour de Manosque et Digne-les-Bains, les deux pôles urbains du coin. Mais on trouve aussi des EHPAD dans des bourgs bien plus isolés, et il faut dire que maintenir ces structures d'accueil là-haut, ça reste un vrai défi pour le département.

31 EHPAD entre Haute-Provence, Ubaye et Verdon

Le maillage des EHPAD dans les Alpes-de-Haute-Provence colle assez fidèlement à la géographie, qui est tout sauf uniforme. Manosque et Digne-les-Bains concentrent chacune 3 établissements - pas étonnant vu leur poids démographique. Forcalquier et Valensole en comptent 2. Et puis des communes comme Barcelonnette, Jausiers, Banon ou Castellane disposent chacune d'un EHPAD, ce qui évite aux familles des secteurs reculés de faire des heures de route pour voir leurs proches.

Sur l'ensemble, 18 établissements sont publics (rattachés à un centre hospitalier ou gérés par un CCAS), 12 relèvent du privé et 12 fonctionnent sous statut associatif. D'ailleurs, cette prédominance du public et de l'associatif, on la retrouve souvent dans les départements ruraux de montagne. Le privé commercial, en fait, s'y aventure moins volontiers que dans les grandes métropoles - question de rentabilité, sans doute.

Avec une moyenne de 66 places, on parle d'établissements à taille humaine. Certains, à Manosque ou Digne, dépassent les 80 lits. D'autres, nichés dans les vallées - Jausiers, Castellane -, tournent avec des effectifs plus modestes. Ce qui n'est pas forcément un défaut : les personnes accueillies y bénéficient d'un cadre de vie nettement plus personnalisé.

Combien coûte un EHPAD dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)

Parlons argent, parce que c'est souvent la première question que se posent les familles. Le tarif hébergement varie selon le type de chambre, le statut de l'établissement et les prestations incluses. Pour une chambre simple, la médiane tourne autour de 2 445 € par mois. On peut descendre à 1 950 € dans les structures publiques les plus accessibles, et grimper jusqu'à 3 390 € pour les établissements haut de gamme. Bonne nouvelle quand même : ces montants restent en dessous de la moyenne nationale, un effet direct de la forte présence du secteur public dans le 04.

Type Médiane/mois Fourchette Chambre simple 2 445 € 1 950 € - 3 390 € Chambre double 2 400 € 1 860 € - 3 000 € Chambre unité protégée 2 400 € - Chambre simple de luxe 3 198 € -

Au-delà de l'hébergement, il y a le ticket modérateur dépendance - calculé en fonction du niveau de perte d'autonomie. Pour les GIR 1-2 (dépendance lourde), comptez 20,53 € par jour. Les GIR 3-4 paient 13,03 € quotidiens, et les GIR 5-6, les plus autonomes, 5,53 €. Ce tarif dépendance, heureusement, peut être en partie couvert par l'APA que verse le Conseil départemental.

La chambre double, à 2 400 € mensuels en médiane (entre 1 860 et 3 000 €), a un avantage évident : elle permet aux couples de ne pas se séparer, tout en allégeant la facture par personne. Quant aux unités protégées - pensées pour les personnes atteintes de troubles cognitifs type Alzheimer -, elles affichent un tarif médian de 2 400 € par mois.

Bien choisir sa maison de retraite dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)

Choisir un EHPAD, ce n'est pas anodin. On parle du lieu où une personne va vivre au quotidien, parfois pendant plusieurs années. Alors avant de constituer un dossier d'admission, mieux vaut prendre le temps d'examiner quelques points clés.

La localisation : privilégier un établissement proche des proches aidants facilite les visites régulières. Dans un département aussi étendu que les Alpes-de-Haute-Provence, les distances entre vallées peuvent être importantes, surtout en hiver.

: privilégier un établissement proche des proches aidants facilite les visites régulières. Dans un département aussi étendu que les Alpes-de-Haute-Provence, les distances entre vallées peuvent être importantes, surtout en hiver. Le projet d'établissement : chaque EHPAD définit un projet de soins et un projet de vie. Certains mettent l'accent sur les activités en plein air, d'autres sur la stimulation cognitive ou les ateliers artistiques.

: chaque EHPAD définit un projet de soins et un projet de vie. Certains mettent l'accent sur les activités en plein air, d'autres sur la stimulation cognitive ou les ateliers artistiques. Le ratio personnel/résident : un indicateur concret de la qualité d'accompagnement. Les établissements publics rattachés à un centre hospitalier bénéficient parfois d'un accès facilité aux plateaux techniques médicaux.

: un indicateur concret de la qualité d'accompagnement. Les établissements publics rattachés à un centre hospitalier bénéficient parfois d'un accès facilité aux plateaux techniques médicaux. Les unités spécialisées : la présence d'une unité protégée Alzheimer, d'un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) ou d'une unité d'hébergement renforcé (UHR) peut orienter le choix pour les personnes présentant des troubles neurodégénératifs.

Mais au fond, rien ne remplace une visite sur place. Allez-y à l'heure du déjeuner si possible - l'ambiance en dit long. Discutez avec l'équipe soignante, jetez un œil aux espaces communs, aux chambres. Ces détails concrets valent souvent mieux que toutes les brochures du monde.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)

Côté médical, les EHPAD du département assurent une prise en charge continue. Un médecin coordonnateur pilote le projet de soins. Infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie - tout ce petit monde accompagne les personnes âgées dans leur quotidien : toilette, habillage, aide aux repas, distribution des traitements. Et puis il y a les intervenants extérieurs (kinés, ergothérapeutes, psychologues, orthophonistes) qui viennent compléter l'équipe selon les besoins.

La journée type ? Petit-déjeuner, activités le matin - gym douce, atelier mémoire, un peu de jardinage quand la météo s'y prête -, déjeuner, temps calme l'après-midi, animations, puis dîner. Le cadre naturel des Alpes-de-Haute-Provence se prête bien aux sorties et promenades, en tout cas quand le climat coopère. D'ailleurs, pas mal d'EHPAD du coin disposent de jardins thérapeutiques ou de terrasses d'où l'on aperçoit les sommets environnants - on pourrait objecter que c'est du détail, mais pour le moral des personnes accueillies, ça compte vraiment.

Les repas sont généralement préparés sur place, avec des menus adaptés aux régimes particuliers : textures modifiées, sans sel, diabétiques. La restauration, c'est d'ailleurs un critère que les familles mentionnent souvent quand elles évaluent un établissement. Et elles ont raison.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)

La formule la plus courante reste l'hébergement permanent : la personne âgée s'installe durablement, l'EHPAD devient son lieu de vie. Le tarif hébergement couvre alors la chambre, la restauration, l'entretien du linge, les animations et l'accès aux espaces collectifs. Classique.

L'hébergement temporaire, c'est autre chose. Il s'agit d'accueillir quelqu'un pour une durée limitée - quelques semaines, parfois quelques mois - et les raisons peuvent être variées :

Sortie d'hospitalisation nécessitant une surveillance avant le retour à domicile

Répit pour l'aidant familial épuisé ou lui-même hospitalisé

Période d'essai avant une admission définitive

Fermeture ponctuelle d'un service d'aide à domicile

Et puis il y a l'accueil de jour. Certains EHPAD du département le proposent aux personnes qui vivent encore chez elles mais qui ont besoin de stimulation et de lien social. Concrètement, elles viennent la journée, participent à des activités encadrées, prennent un repas, bénéficient d'un suivi paramédical, et rentrent le soir à la maison. En pratique, cette formule a souvent permis de repousser l'entrée en hébergement complet - ce qui n'est pas rien.

APA, ASH et aides financières dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)

Soyons honnêtes : le coût d'un EHPAD dépasse bien souvent les revenus des personnes âgées. Heureusement, plusieurs dispositifs existent pour réduire le reste à charge. Mieux vaut d'ailleurs s'en occuper tôt, idéalement dès le début des démarches d'admission. Le financement d'un séjour en EHPAD repose en fait sur un assemblage de plusieurs aides - rarement une seule suffit.

L'APA en établissement (allocation personnalisée d'autonomie), versée par le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, concerne les personnes classées GIR 1 à 4. Elle couvre une partie du tarif dépendance. Combien exactement ? Ça dépend du degré de perte d'autonomie et des ressources du bénéficiaire. La demande s'effectue auprès du Conseil départemental, qui évalue la situation via la grille AGGIR.

L'ASH (aide sociale à l'hébergement) vise les personnes dont les revenus et le patrimoine ne couvrent pas les frais d'hébergement. Elle est versée directement à l'établissement - encore faut-il que celui-ci soit habilité à l'aide sociale, ce qui est le cas de la grande majorité des EHPAD publics du 04. Attention toutefois : l'ASH est récupérable sur succession, un point que certaines familles découvrent un peu tard.

Il existe aussi d'autres coups de pouce : les aides au logement (APL ou ALS) de la CAF, la déduction fiscale pour frais de dépendance, les aides ponctuelles des caisses de retraite complémentaire ou des mutuelles. Certaines communes des Alpes-de-Haute-Provence proposent en plus des aides facultatives par le biais de leur CCAS - ça vaut le coup de se renseigner.

Où trouver un EHPAD dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)

Les 31 EHPAD du département se répartissent sur l'ensemble du territoire. Les principales communes disposant d'établissements sont Manosque (3 EHPAD), Digne-les-Bains (3 EHPAD), Forcalquier (2 EHPAD), Valensole (2 EHPAD), Barcelonnette (1 EHPAD), Jausiers (1 EHPAD), Banon (1 EHPAD) et Castellane (1 EHPAD).